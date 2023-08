Kiev aspetta i missili Taurus, ma Mosca non resta di certo con le mani in mano. La Russia sta per equipaggiare i suoi nuovi sottomarini nucleari Yasen con missili ipersonici Zircon, secondo quanto dichiarato dal capo del più grande costruttore navale russo in un'intervista rilasciata a RIA Novosti.

Cosa sono i sottomarini russi Yasen

I sottomarini della classe Yasen, noti anche come Progetto 885M, sono sottomarini a propulsione nucleare con missili da crociera, costruiti per sostituire i sottomarini nucleari d'attacco dell'era sovietica come parte di un programma di modernizzazione dell'esercito e della flotta.

«I sottomarini nucleari multiuso del progetto Yasen-M... saranno regolarmente equipaggiati con il sistema missilistico Zircon», ha dichiarato a RIA Alexei Rakhmanov, amministratore delegato della United Shipbuilding Corporation (USC). I lavori sono già in corso».

La potenza dei missili Zircon

I missili ipersonici Zircon, basati in mare, hanno una gittata di 900 km e possono viaggiare a una velocità molte volte superiore a quella del suono, rendendo difficile difendersi da essi.

All'inizio dell'anno il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia avrebbe iniziato a fornire in massa i missili Zircon come parte degli sforzi del Paese per potenziare le proprie forze nucleari.La fregata russa multiuso Admiral Gorshkov, che ha testato le sue capacità di attacco nell'Oceano Atlantico occidentale all'inizio di quest'anno, è già stata equipaggiata con missili Zircon.

Perché sono inarrestabili

Sono stati definiti inarrestabili perché il sistema aereo non sarebbe in grado di fermali, sostiene il Cremlino.