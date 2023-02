Putin, pronta una nuova «Unione del gas»: il ruolo dei Paesi caucasici e il coinvolgimento di Cina e Turchia

Nelle scorse ore una delegazione della Duma di Stato guidata dal presidente Vyacheslav Volodin è arrivata in Turkmenistan dove ha tenuto una serie di incontri. Motivo della discussione è la creazione (o la conferma, dipende dai punti di vista) di una nuova «Unione del gas» che coinvolge non solo il Paese turkemeno ma anche il fronte caucasico, la Bulgaria, la Turchia e la Cina. Ma qual è il fil rouge che lega tali Paesi al gas?



L'«oro blu» turkmeno

La commissione russa è stata accolta personalmente dall'ex presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedo per un incontro a porte chiuse. Volodin ha sottolineato che grazie alla lunga e stretta cooperazione tra i due Paesi è possibile mantenere un livello stabile di scambi reciproci e, per dare ulteriore slancio alle relazioni commerciali, è necessario concentrarsi sullo sviluppo del petrolio e giacimenti di gas ed espandere la geografia delle forniture di tale materie. Inoltre, è necessario non solo estrarre idrocarburi e immetterli primitivamente sul mercato e aumentare il costo e la marginalità delle risorse vendute.



I actually believe that Putin is acting in coordination with Erdogan to destabilize the region because that means preventing a gas pipeline from Turkmenistan to Azerbaijan, Georgia and Europe and make turkey a big player in the regional energy exports and boost Turkish influence pic.twitter.com/X3Of2Ul0Zu — Cyrus S (@CyrusShares) January 26, 2023



La Cina compra e spende

Ad oggi le riserve accertate di gas naturale in Turkmenistan ammontano a quasidi metri cubi, grazie alle quali il Paese caldo e desertico detiene saldamente il quarto posto nella pagella mondiale, davanti ad esempio agli Stati Uniti , che hanno ormai ha lanciato una vera e propria espansione del Gnl su scala mondiale. Con un proprio consumo (in costante crescita) di 36.7 miliardi di metri cubi, il Turkmenistan produce circae, come si può intuire, i volumi rimanenti vengono esportati.

Più in dettaglio, il principale acquirente di gas turkmeno è la Cina. Solo per capire: negli ultimi 12 anni, Pechino e Ashgabat hanno costruito tre linee di gasdotti principali, attraverso i quali solo l'anno scorso è stato pompato «carburante blu» per un valore di 4,5 miliardi di dollari. La Russia, con tutti i suoi sforzi, ha esportato esattamente tre volte di meno in Cina.



In particolare, il Turkmenistan, oltre al suo impressionante di gas, ha il vantaggio più importante: grandi gasdotti stanno già attraversando il suo territorio o comunque se ne prevede la costruzione. I bisogni della Cina sono forniti da tre grandi depositi nel sud del paese: Dovletabad, Iolotan e Bagtyyarlyk. È da qui che il gas entra nei tubi e va verso est attraverso l'Uzbekistan , il Kazakistan e il Kirghizistan . Ciascuno di questi Paesi, oltre al transito, prende parte del gas pompato, cioè si aggiunge alla lista degli acquirenti di idrocarburi turkmeni.







Gasdotto Trans-Caspico

Il gasdotto transcaspico esiste da molto tempo e funziona perfettamente. Fornisce gas dall'Azerbaigian alla Turchia e poi all'Europa. Ashgabat coltiva da tempo progetti per espandere la geografia delle proprie consegne e da più di un anno conduce trattative (finora puramente teoriche) per un posto di un tratto del gasdotto lungo il fondo del Mar Caspio per entrare a far parte della Trans-Linea principale del Caspio. Ciò consentirebbe di ottenere l'accesso diretto alla Turchia come il più grande hub del gas dell'Europa meridionale e di dispiegare il vettore di approvvigionamento a sud. Inoltre, nel prossimo futuro ci sono possibilità per la costruzione del gasdotto Nabucco, che apre un'ulteriore finestra di opportunità di esportazione attraverso l' Azerbaigian verso la Bulgaria.e poi nell'Unione Europea. Da sottolineare che un oleodotto con lo stesso nome opera in parallelo con il gasdotto, e la riserva turkmena in questa direzione è stimata in 600 milioni di barili di petrolio, il che non fa che suscitare l'interesse generale.



Questo è il cosiddetto gasdotto del Caspio (non ancora implementato), attraverso il quale il gas doveva andare in Russia. E il gasdotto dell'Asia centrale, attraverso l'Uzbekistan e il Kazakistan, fin dai tempi dell'Urss legava insieme Russia e Turkmenistan. C'è poi la tratta Bukhara-Tashkent-Bishkek-Almaty, per il cui carburante viene fornito sia al Kirghizistan che al Kazakistan. Infine, il gasdotto Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), in cui la Russia ha una presa più diretta.Il gasdotto Saryarka è nella stessa fila: è questo gasdotto, insieme al gas turkmeno, che fornisce il fabbisogno della capitale del Kazakistan e aiuta a gassificare le sue regioni settentrionali.



Aiuti in vista?

In poche parole, il Turkmenistan è un vero crocevia delle vie del gas del 21° secolo, solo che non conducono da sud a nord, come nei tempi antichi, ma in tutte le direzioni contemporaneamente, e non si usano cammelli per trasportare oggetti di valore ma migliaia di chilometri di tubature



Ma Ashgabat non è in grado di realizzare tutti questi progetti da sola. Non ci sono abbastanza risorse, non ci sono abbastanza tecnologie e i diplomatici turkmeni non riescono a superare il muro dei disaccordi interstatali. Ed è qui che interviene Mosca. Per capire l'entità del lavoro svolto, bisogna sapere che solo nell'ultima settimana Gazprom, la multinazionale russa che si occupa di gas, ha firmato due road map: prima con l'Uzbekistan e poi con il Kazakistan. Entrambi i memorandum sono interconnessi e implicano lo sviluppo congiunto del sistema di trasporto del gas, sia dalla Russia che tra di loro.Tra l'altro, si prevede non solo di aumentare le forniture di esportazione di transito in Cina, ma anche realizzare una modernizzazione totale del sistema di trasporto e distribuzione all'interno di tutti e tre i paesi. La portata dell'operazione è importante: 260 miliardi di rubli sono stanziati dalla parte russa. Sì, finora questi sono solo accordi di intenti, ma anche le pubblicazioni occidentali di petrolio e gas non hanno dubbi sul fatto che questi documenti costituiranno la base, come è stata soprannominata in anticipo, «l'unione tripartita del gas dell'Asia centrale.