Putin, la Russia resuscita la Smersh: è l'unità di controspionaggio dell'era stalinista (citata anche da James Bond)

Il nome evoca solo morte, quella delle spie. La Russia ha resuscitato la “Smersh”, un'unità di controspionaggio dell'era stalinista, resa famosa dai libri di Ian Fleming che raccontavano le missioni di James Bond, la spia più famosa al mondo. È il bollettino dell'intelligence militare britannica ad annunciare il ritorno del dipartimento dell'Armata Rossa istituito nel 1943. Secondo gli 007 inglesi si tratterebbe dell'ennesimo esempio di come Mosca cerchi di inserire la guerra in Ucraina «nello spirito della Seconda guerra mondiale» e del focus «sulle presunte infiltrazioni da parte di minacce esterne».

Il bollettino degli 007

L'unità di controspionaggio Smersh venne istituita dal leader Iosif Stalin, ex capo del governo dell'Unione Sovietica, e funzionò fra il 1941 e il 1946. «Alla fine del 2023, politici russi hanno annunciato il ripristino dell'unità di controspionaggio Smersh» spiega nel bollettino l'intelligence militare britannica. «Ai primi di gennaio - viene evidenziato nella nota - una fonte aperta ha mostrato immagini di agenti operativi con mostrine della Smersh».

Smersh e il mondo di James Bond

In Occidente Smersh diventò famosa «attraverso i libri di James Bond» scritti dall'autore britannico Ian Fleming.

Secondo il bollettino, non è chiaro se il nome Smersh indichi «nuove sostanziali capacità o ruoli per il controspionaggio russo o sia solo un'operazione di cambiamento di etichetta». Tuttavia la conclusione è che fornisce un nuovo esempio di come le autorità russe stiano coscientemente calando il conflitto russo ucraino nello spirito della Seconda guerra mondiale: «Si concentrano - scrivono gli 007 inglesi - su supposte infiltrazioni nel Paese di minacce esterne».