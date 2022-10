Putin pronto ad attaccare gli Stati Uniti: «Distruggeremo satelliti Nato coinvolti nella guerra»

Putin è pronto ad attaccare gli Stati Uniti. Un alto funzionario del ministero degli Esteri russo ha affermato che i satelliti commerciali della Nato potrebbero diventare obiettivi legittimi per Mosca. Ma solo nel caso siano coinvolti nella guerra in Ucraina. La Russia, che nel 1957 ha lanciato il primo satellite artificiale nello spazio (Sputnik 1) e nel 1961 ha portato il primo uomo nello spazio, ha una significativa capacità offensiva spaziale. Così come gli Stati Uniti e la Cina.

Le accuse

Konstantin Vorontsov, vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, ha detto alle Nazioni Unite che gli Stati Uniti ei loro alleati stavano cercando di usare lo spazio per imporre il dominio occidentale. "Le infrastrutture civili potrebbero essere un obiettivo legittimo per un attacco di rappresaglia", ha detto Vorontsov al Primo Comitato delle Nazioni Unite, aggiungendo che l'uso da parte dell'Occidente di tali satelliti per supportare l' Ucraina è stato "provocatorio".

In response to Russian Foreign Ministry official Konstantin Vorontsov's threats to shoot down commercial satellites helping Ukraine, John Kirby, US National Security Council coordinator for strategic communications, said no attack on US infrastructure would go unanswered. pic.twitter.com/LkaLdmSvx6 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2022

La risposta degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti non sono restati fermi. "Voglio solo dire che per qualsiasi attacco alle infrastrutture statunitensi, ci sarà una risposta commisurata alla minaccia alla nostra infrastruttura", ha affermato giovedì il direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Secondo un rapporto della TASS, Konstantin Vorontsov, rappresentante del ministero degli Esteri russo presso le Nazioni Unite, ha affermato giovedì sera che è una pericolosa tendenza per gli Stati Uniti utilizzare i satelliti civili per i conflitti militari. Vorontsov avrebbe affermato che "l'infrastruttura quasi civile può quindi diventare un obiettivo legittimo per un contrattacco". L'Occidente mette così a rischio i viaggi spaziali civili, ma anche molti progetti sociali ed economici sulla terra .