Un colpo decisivo alla Russia puntando l'anello debole di Putin. L'Ucraina ha la necessità di arrivare a una svolta nel conflitto e secondo l'ex comandante della Nato in Europa, il generale Philip Breedlove, l'obiettivo è il ponte sullo stretto di Kerck. In un colloquio con il Times Breedlove ha dichiarato che il ponte è un «bersaglio legittimo» e se distrutto potrebbe portare la guerra su un'altra dimensione, consentendo a Kiev di rispondere all'avanzata delle truppe di Mosca. Il ponte sullo stretto di Kerch è in realtà una coppia di ponti che collegano la Russia continentale con la Crimea, la penisola che Mosca ha annesso nel 2014.

Ponte di Kerch, come distruggerlo

Dopo che la Russia ha recentemente rivendicato il controllo della città di Severodonetsk e della regione di Luhansk, un attacco di alto profilo potrebbe avvantaggiare l'Ucraina dopo mesi di guerra. Breedlove non è il primo a chiedere la distruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Un articolo di opinione pubblicato sul New York Post da Iulia-Sabina Joja con il Middle East Institute, un think tank senza scopo di lucro di cui Breedlove è elencato come esperto, afferma che l'Ucraina deve distruggerlo per «separare strategicamente l'importante ponte terrestre» che Putin sta cercando di stabilire tra la Russia continentale e la Crimea. «Con il ponte, Mosca può rifornire costantemente le forze e lanciare attacchi nell'Ucraina occidentale», ha scritto Joja. «Per riuscirci - ha aggiunto - gli ucraini hanno bisogno di razzi a lungo raggio e di una potenza aerea di gran lunga maggiore di quella fornita da droni e jet da combattimento».

La nave russa affondata

La scorsa settimana, la Russia ha affermato di aver recuperato una grande nave da sbarco che sarebbe stata affondata proprio in quella zona dal suo equipaggio «per prevenire la detonazione delle munizioni di bordo a causa dell'incendio scoppiato» dopo che un missile ucraino l'aveva colpita nel porto di Berdyansk il 24 marzo: è la prima volta che Mosca ammette l'affondamento della Saratov. Un post di Telegram di un funzionario nominato dalla Russia nell'Ucraina meridionale, Vladimir Rogov, ha dichiarato che missili balistici Tochka-U avevano preso di mira il porto controllato dai russi. La nave è stata poi rimorchiata proprio a Kerch, in Crimea.