Putin, la vera guerra da passeggiata a catastrofe: ecco i piani segreti di Mosca (e come sono andati in frantumi)

Mappe dell'Ucraina degli anni 60, ex barman inviati al fronte per servire come medici senza nessuna preparazione, nessuno strumento per comunicare a distanza. Questa è la guerra di Vladimir Putin e delle sue truppe secondo un'inchiesta del New York Times basata su documenti, intercettazioni e piani di battaglia segreti che rivela come «una passeggiata nel parco» si sia rivelata una catastrofe. Dopo aver assistito per settimane ai presunti successi dei soldati di Mosca in Ucraina, migliaia di operai e camionisti sono stati spediti al fronte senza nessuna preparazione, rivela il reportage. Senza cibo o proiettili. Costretti addirittura a cercare su Wikipedia le istruzioni per usare armi che non avevano mai maneggiato in vita loro.

Putin e l'incontro con i vertici militari

Vladimir Putin ha incontrato i vertici militari impegnati nella guerra contro l'Ucraina, ha reso noto il Cremlino precisando che ha trascorso quasi l'intera giornata di ieri al quartier generale dell'«operazione militare speciale». Ad affiancare il Presidente russo, il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, da tempo nascosto all'opinione pubblica, fra le voci che lo volevano messo in secondo piano come responsabile delle sconfitte delle forze russe. «Ascolteremo i comandanti di ogni direzione operativa. Da loro vorrei ascoltare proposte sulle azioni da fare immediate e a medio termine», ha affermato Putin. Presente all'incontro anche il generale Sergei Surovikin, che guida l'operazione in Ucraina dallo scorso ottobre.

Russian invasion plans, obtained by The New York Times, show that the military expected to triumph in Ukraine within days. We drew from interviews, intercepts, documents and secret battle plans to show how a "walk in the park" became a disaster for Putin. https://t.co/l1S5hGFqQx — The New York Times (@nytimes) December 17, 2022

I negoziati "poco seri" di Mosca

«I conflitti per lo più finiscono con dei negoziati, ma questi richiedono serietà e l'intelligence Usa non la vede da parte dei russi: a dirlo è il direttore della Cia, William Burns, in un'intervista alla tv pubblica americana Pbs, riportata sul sito di quest'ultima. »Almeno, non abbiamo constatato serietà da parte dei russi al momento per quanto riguarda negoziati reali«, aggiunge Burns che dice di »non vedere alcuna prova certa di piani per l'uso di armi nucleari tattiche«. Alla domanda se la scommessa di Putin di non mollare mai sulla guerra con l'Ucraina, risponde che il leader del Cremlino »si sbaglia« e ha perso la scommessa fatta il 24 febbraio. Il ritmo dei combattimenti si è in parte rallentato con l'incedere dell'inverno, ma, secondo Burns, »al momento i militari russi sono piuttosto malconci. I militari ucraini sono determinati a tenere alta la pressione e di capitalizzare sui loro successi sul campo degli ultimi mesi. Ma anche loro hanno bisogno di tempo per riprendersi e rifornirsi«. L'unica cosa che non conosce variazioni di ritmo, secondo il capo della Cia, sono »i sempre più brutali attacchi di Putin contro i civili ucraini e le infrastrutture civili ucraine«. Secondo Burns, »la reputazione della Russia è stata compromessa e le sue debolezze sono sotto gli occhi di tutti«. E anche il popolo russo »sembra essere sempre più a disagio sui costi della guerra«. Il mese scorso Burns ha visitato l'Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e i responsabili dell'intelligence ucraina.

L'ordine a Kadyrov di assassinare Zelensky

All'inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin ha ordinato al leader ceceno Ramzan Kadyrov di occupare la sede del governo di Kiev e assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferiscono al Wall Street Journal funzionari dell'intelligence e della sicurezza ucraini secondo le quali Kadyrov fu convocato al Cremlino tre settimane prima dell'invasione per «studiare una strategia». Il signore della guerra ceceno, che si è definito in più di un'occasione «soldato di Putin», ha svolto un ruolo strategico nella guerra della Russia contro l'Ucraina. Quando il presidente russo aveva bisogno di più soldati in prima linea ha radunato migliaia di uomini e li ha inviati al fronte, a volte con la forza secondo quanto riferito da fonti cecene. E adesso gli uomini di Kadyrov stanno lavorando per «disciplinare» i soldati di Mosca sfiancati da mesi di guerra e da una serie di sconfitte sul campo. Il portavoce del Cremlino ha negato che Putin abbia affidato a Kadyrov l'incarico di uccidere Zelensky bollando la notizia come «assurda e falsa».