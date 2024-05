Ucraina, Stoltenberg: «Kiev, via il divieto: sia libera di usare e armi degli alleati per colpire la Russia»

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 25 maggio.

Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per attaccare Kiev

Il presidente russo Vladimir «Putin non solo vuole disturbare il Vertice per la pace e fa ogni sforzo per farlo, ma ha anche paura di ciò che il Vertice può portare.