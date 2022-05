Putin come Hitler prima della caduta: ansie, paranoie e un errore comune. Ecco quale

Una guerra iniziata da lui ma ora sfuggita al suo controllo, continue paranoie e pensieri ossessivi: Putin sta diventando come Hitler negli ultimi giorni prima della caduta di Berlino? Ad avanzare il parallelismo tra lo stato del leader del Cremlino e il dittatore nazista è Mark Galeotti, professore della University College London School of Slavonic and East European Studies.

Naturalmente, i nemici di Putin non sono alle porte di Mosca come lo erano quelli di Hitler a Berlino, eppure secondo il professore, ci sarebbero molti punti in comune nel comportamento dei due leader, a partire dal "Rifiuto di ascoltare i consigli e la loro insistenza sulla microgestione delle manovre militari nonostante non abbiano l'esperienza per farlo".

Hitler e Putin, pensieri ossessivi e paranoie dei leader

Hitler ha trascorso gli ultimi giorni prima della presa di Berlino nascosto nel suo bunker sotterraneo dove ha continuato a gestire le truppe anche nelle più piccole manovre militari "Fino alla fine". Secondo un archivio di Mosca – pubblicato in un resoconto intitolato The Hitler Book – gli ultimi giorni del leader nazista furono segnati da ansie e paranoie: nel libro si legge che il dittatore era solito grattarsi collo e orecchie fino a farle sanguinare e chiedeva continuamente che venissero analizzate l'acqua del suo gabinetto e l'acqua in cui venivano bollite le uova per cercare tracce di veleno. Sin dai primi anni al potere mostrava una "cancrofobia" cioè paura irrazionale di contrarre malattie.

Anche Putin è sempre stato molto attento alla sua sicurezza, ma dall'invasione dell'Ucraina sembra essere diventata un'ossessione. Secondo quanto riportano diversi analisti, il leader russo non si reca più regolarmente al Cremlino e nel suo ufficio, e preferisce lavorare nella sua tenuta estiva, Novo-Ogaryovo, a ovest di Mosca. Teme di ammalarsi, è ossessionato dall'idea che qualcuno voglia ucciderlo: "Ha il suo staff, le sue guardie del corpo, la sua squadra di assaggiatori di cibo" dice il professore. Infine evita di incontrare personalmente anche i suoi più stretti collaboratori, preferendo le videochiamate.

La giornata tipo di Putin

Tra le anomalie di Putin c'è anche quella di voler essere informato solo tramite documenti cartacei "perchè non si fida di internet". La sua giornata inizia quindi con la lettura di rapporti militari, seguiti da quelli del servizio di intelligence FSB sui principali eventi mondiali, in Russia e sugli oligarchi.

L'errore più grave dei leader è la mania del controllo

L'impressione generale dei suoi collaboratori è che si stia "allontanando sempre di più". Osservatori del Cremlino affermano che Putin sta trascorrendo molto del suo tempo da solo, rimuginando sulla guerra e pensando alla strategia sul campo. "L'opposto di quello che dovrebbe fare" dice il professor Galeotti, che ribadisce che i leader politici non hanno esperienza militare significativa e proprio la mancanza di fiducia verso i propri militari li porta a voler "controllare tutto" anche le più piccole operazioni, finendo per compromettere la strategia della guerra. Lo stesso errore che commise Hitler, quando dal suo bunker sotterraneo continuò fino all'ultimo a dirigere le truppe.