I piani di Putin proseguono. Secondo il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il presidente russo Vladimir Putin «non si arrende mai», quindi «possiamo aspettarci un nuovo tentativo di impadronirsi della capitale ucraina». Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Bild. «Penso che, sfortunatamente, Putin non sia solo pieno di odio per l'Ucraina, ma voglia anche dimostrare ancora una volta alla sua gente che è un giocatore a lungo termine che non si arrende mai e attaccherà Kiev di nuovo. Sì, ho questa paura», ha affermato. Il capo del governo polacco ha sottolineato che la Russia ha mobilitato da 200 a 500mila persone e ha molte munizioni, molte armi e risorse finanziarie.

Le risorse disponibili potrebbero essere sufficienti per un tentativo di attaccare l'Ucraina da 2-3 direzioni: «Penso che il piano di Putin, come di Valery Gerasimov, nuovo comandante in capo dell'esercito russo, sia quello di circondare l'Ucraina. E mentre prepara tutti questi piani, probabilmente pensa di dover attaccare da due o tre direzioni diverse. Pertanto, penso che gli ucraini non possano escludere un attacco dalla Bielorussia, quindi Kiev sarà circondata da ovest», ha aggiunto. Secondo Morawiecki, la grande offensiva può iniziare a marzo o aprile, quando tutto il fango e le paludi si saranno asciugati.

L'OFFENSIVA - Il presidente russo intanto, ha dato l'ordine di catturare i territori delle regioni di Donetsk e Luhansk entro marzo. Allo stesso tempo, la Federazione Russa non ha le risorse per lanciare un'offensiva dalla Bielorussia. Ci sarebbero segnali che la Russia stia preparando un nuovo tentativo di massiccia offensiva e sequestro dell'est del paese. «Vediamo le forze di occupazione russe ridistribuire ulteriori gruppi d'assalto, unità, armi ed equipaggiamento militare a est. Secondo i dati dell'intelligence militare ucraina, Putin ha dato l'ordine di catturare i territori delle regioni di Donetsk e Luhansk entro marzo», spiega Andriy Cherniak, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina: lo riferisce Ukrinform, con riferimento al Ministero della Difesa dell'Ucraina.

L'ufficiale dell'intelligence ha aggiunto che la Russia utilizza il territorio della Bielorussia «per addestrare i soldati mobilitati, ma non ha forze e mezzi sufficienti per lanciare una massiccia offensiva contro l'Ucraina da questa direzione nelle prossime settimane». Ad oggi «non si sono formati gruppi d'assalto. Non vi è alcuna minaccia di coinvolgimento della Bielorussia in un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, ma questi sono rischi che dobbiamo tenere in considerazione», ha concluso il rappresentante dell'intelligence militare ucraina.