Putin, Elon Musk lo provoca sui social: «Sfidiamoci in arti marziali, Ucraina in palio». E cita Narcos

Il fondatore di Tesla Elon Musk ha sfidato il presidente russo Vladimir Putin a combattere per l'Ucraina su Twitter, con meme sull'invasione e riferimenti al Macbeth. «Con la presente sfido Vladimir Putin a un combattimento singolo», ha twittato Musk lunedì, digitando il nome di Putin in russo. «La posta in gioco è l'Ucraina», ha aggiunto, scrivendo il nome del paese in ucraino. L'apparente sfida faceva parte di una raffica di tweet che Musk, 50 anni, ha inviato nel corso di tre ore, inclusa la frase «Qualcosa di malvagio in questo modo arriva», nel Macbeth di Shakespeare.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

In un altro tweet, Musk ha pubblicato un meme di un personaggio della serie Netflix Narcos seduto su un'altalena del portico che dice: «Netflix aspetta la fine della guerra per girare un film su un ragazzo nero dell'Ucraina che si innamora di un soldato russo transgender». Il miliardario ha fornito Internet all'Ucraina tramite il suo servizio satellitare Starlink su richiesta di funzionari ucraini.

