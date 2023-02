Putin, morto un altro «fedele» dello zar: il funzionario della difesa Marina Yankina giù dal 16esimo piano

Un alto funzionario della difesa russa nella guerra contro l'Ucraina è stato trovato morto mercoledì dopo essere caduto da una finestra del 16° piano di un edificio residenziale. Marina Yankina, 58 anni, è stata scoperta da un passante all'ingresso di un grattacielo in via Zamshina a San Pietroburgo, ha riferito il canale russo di notizie Telegram Mash. Yankina è l'ultima di molti importanti funzionari e uomini d'affari russi morti in circostanze misteriose dall'inizio della guerra lo scorso anno.

Si ritiene che la donna sia precipitata per 160 metri e sia morta. I suoi effetti personali e i documenti sono stati trovati su un balcone del 16° piano dell'edificio. Secondo un'indagine preliminare, si ritiene che Yankina si sia suicidata. Mash ha riferito che pochi minuti prima di togliersi la vita, Yankina ha chiamato l'ex marito e gli ha detto cosa stava per fare. Ha anche chiesto all'uomo di chiamare la polizia nel grattacielo di Zamshina Street dove viveva.

Il giallo sulla morte

Non è stato reso noto il motivo ufficiale, ma Mash ha riferito che il 58enne avrebbe avuto problemi di salute.

Yankina è stata una figura chiave nel finanziamento della guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Era a capo del dipartimento di supporto finanziario del Ministero della Difesa per il Distretto Militare Occidentale, strettamente coinvolto nell'invasione.

Il Comitato investigativo russo ha confermato la morte di Yankina e sta conducendo le indagini sulla sua caduta fatale. Prima di entrare a far parte del Distretto Militare Occidentale, Yankina lavorava presso il Servizio Federale delle Imposte ed era anche vicepresidente del Comitato per le Relazioni Immobiliari di San Pietroburgo.



Le morti sospette

Yankina è l'ultima di molti importanti funzionari e uomini d'affari russi morti in circostanze misteriose dall'inizio della guerra lo scorso anno.

@KremlinRussia_E @mfa_russia so with #MarinaYankina, how many #DeadRussianOfficials does that make?



Perhaps, if they being typical russians are ALL that clumsy around windows, you might want to make openable windows illegal....? https://t.co/kV9HYRrOD2 — Marshal Smith (@NeilWayneSmith) February 16, 2023

All'inizio di questa settimana, il Magg. Gen. del Ministero degli Interni russo Vladimir Makarov, 72 anni, è morto per un apparente suicidio in un sobborgo di Mosca. Secondo notizie non confermate, il generale sarebbe caduto in una "profonda depressione" dopo essere stato licenziato da Putin a gennaio.

A novembre, il col. Vadim Boiko, 44 anni, vice capo della Scuola navale superiore del Pacifico Makarov a Vladivostok, è stato trovato morto per ferite multiple da arma da fuoco in quello che è stato descritto come un suicidio. Boiko, che ha avuto un ruolo negli sforzi di mobilitazione parziale di Putin, si è «giustiziato» con cinque colpi di pistola al petto nell'ufficio del suo comandante dopo essere stato presumibilmente incastrato per prendersi la colpa di alcuni dei problemi che affliggono l'invasione dell'Ucraina, secondo la sua vedova.

A dicembre, il magnate della salsiccia Pavel Antov, che aveva criticato l'invasione dell'Ucraina, è precipitato da un hotel di lusso in India, tre giorni dopo che il suo amico aveva perso la vita nello stesso luogo.