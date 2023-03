Putin, mandato di cattura internazionale. Ma chi sono i bambini rapiti dai russi? Da dove vengono? Che fine fanno? Domande e risposte

Putin incriminato dalla corte penale internazionale dell'Aia per il rapimento di masa di bambini ucraini. Ciò significa che ora c'è un mandato d'arresto internazionale per il presidente russo, un riflesso della velocità con cui la comunità legale internazionale ha perseguito le accuse di crimini di guerra durante l'invasione russa dell'Ucraina. Questi sono i primi casi aperti dalla corte penale internazionale da quando i suoi pubblici ministeri hanno avviato un'indagine sui crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio in Ucraina lo scorso febbraio.

Cosa si sa sui bambini ucraini rapiti in Russia?

I giudici istruttori della corte hanno affermato che vi erano «ragionevoli motivi per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini ucraini». I giudici hanno affermato di aver scelto di svelare i nomi dei sospetti nel tentativo di prevenire ulteriori crimini. La scorsa primavera sono emerse per la prima volta notizie secondo cui bambini ucraini nei territori occupati venivano portati in Russia e persino adottati da famiglie russe. La Russia ha presentato le sue azioni come una missione umanitaria per salvare i bambini ucraini dalla guerra. Ma l'Ucraina ha accusato la Russia di genocidio e ha descritto le sue azioni come un crimine di guerra.

Chi sono i bambini rapiti?

I presunti bambini rapiti, spiega un'analisi del Guardian, che ha seguito da vicino la guerra in Ucraina dal primo momento, sono stati prelevati da istituzioni statali ucraine nelle aree occupate, bambini i cui genitori li avevano mandati in «campi estivi» gestiti dai russi da cui non sono mai tornati, bambini i cui genitori erano stati arrestati dalle autorità di occupazione russe e bambini che erano rimasti orfani durante i combattimenti.

Da che regioni arrivano?

La stragrande maggioranza dei bambini ucraini catturati dalla Russia proviene dalle aree occupate dell'Ucraina meridionale e orientale: regione di Kherson, regione di Kharkiv, regione di Zaporizhzhia, regione di Donetsk e Luhansk, nonché una piccola area della regione di Mykolaiv.

Quanti sono i bambini rapiti? I numeri

La Russia ha ammesso di detenere almeno 1.400 bambini ucraini che descrive come orfani, anche se ha affermato che almeno 2.000 si sono recati in Russia non accompagnati. Inoltre, diverse centinaia di bambini dei territori occupati rimangono in Russia dopo aver frequentato i campi di «rieducazione» con il consenso dei genitori, ma poi non sono stati rimpatriati.

Che fine fanno gli orfani?

Dall'invasione, almeno 400 orfani ucraini sono stati adottati da famiglie russe, secondo il Centro regionale ucraino per i diritti umani, che ha calcolato la sua cifra dalle dichiarazioni dello Stato russo. La Russia ha detto che altri 1.000 sono in attesa di essere adottati.