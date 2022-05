Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta

Stavolta nessuna ipotesi di falsificazione delle immagini. Per il Giorno della Vittoria, Vladimir Putin si è mostrato in carne e ossa, senza possibilità di smentita. Ci sono i video, le immagini e migliaia di testimoni a confermarlo. E ha parlato davanti al mondo intero, mai così attento alle sue parole. Anche stavolta però, il tema della malattia è tornato forte. Gli esperti di tutto il mondo hanno analizzato anche i minimi gesti, per provare a capirne di più su un quesito che (per il momento) non ha soluzione certa. Lo zar è malato? Secondo Mike Carter, un esperto di linguaggio del corpo intervistato dal "Mirror", la risposta è «sì». Ecco perché.

APPROFONDIMENTI RUSSIA Putin, il discorso alla parata del 9 maggio: «Il nostro... LO SCENARIO Putin, tutti i possibili successori del presidente russo in caso di... LA STORIA Putin soffre di «demenza in fase iniziale e la sua paranoia lo... MOSCA Putin ha un tumore o il Parkinson? I fedelissimi negano, ma i suoi...

Putin, tutti i possibili successori del presidente russo in caso di morte

I tre segnali che confermano la malattia di Putin

Durante il suo discorso, durato circa undici minuti, Vladimir Putin fa respiri molto superficiali mentre parla, appare quasi affannato. «Tratteniamo il respiro o respiriamo in questo modo quando qualcosa fisicamente o mentalmente non va bene - dice l'esperto -. Il suo respiro è molto superficiale, il che potrebbe essere una sorta di dolore che sta sopportando. Il fiato corto è un'altra indicazione che qualcosa potrebbe non andare».

L'esperto ha poi analizzato il movimento di Putin, una sorta di «dondolo avanti e indietro». Carter spiega che il movimento può segnalare «agitazione», ma può anche indicare un problema di salute. La possibilità che il presidente russo abbia il Parkinson è stata smentita dal Cremlino, ma la certezza che sia la verità non c'è. Infine, lo zar mette sempre i piedi divaricati per assumere una «posizione di potere», ma anche perché è un modo che potrebbe anche impedirgli di cadere.