Le voci si rincorrono da più di un anno, fin dall'inizio della guerra in Ucraina. Diversi report di matrice occidentale lo danno per certo, sebbene il Cremlino abbia sempre smentito. Dopo l'incontro a Mosca con il leader cinese Xi Jinping, le condizioni di salute di Vladimir Putin tornano sotto la lente di ingrandimento: Parkinson, tumore o, più banalmente, problemi alla schiena le ipotesi più gettonate.

Putin, l'incontro con Xi

Ma cosa c'è di vero? Assodato che una conferma in tal senso da Mosca non arriverà mai, ad insinuare nuovamente il dubbio sono le immagini dell'incontro del presidente russo con Xi. La scena l'abbiamo già vista decine di volte: nei video del summit odierno a Mosca, Putin sembra traballante, afferra il bracciolo della poltrona come a voler nascondere il tremolio delle mani, batte nervosamente il piede sul pavimento. Segnali che agli occhi di osservatori occidentali sarebbero riconducibili al morbo di Parkinson.

Il tumore

Nei mesi scorsi si è diffusa anche la voce che Putin sia malato di cancro. Lo storico e analista politico Valery Solovey sostiene che il presidente russo avrebbe un «tumore alla tiroide» e sarebbe «tenuto in vita da medici stranieri per continuare la sua guerra in Ucraina». Ragion per cui si servirebbe di "sosia" per gli impegni pubblici più rischiosi, quelli che prevedono lunghi viaggi, come le due visite di settimana scorsa in Crimea e a Mariupol.

I presunti sosia

A sostenere questa tesi è Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli affari interni di Kiev, che sui social ha pubblicato delle foto in grado di provare che Putin si sia servito di controfigure durante le spedizioni nelle due aree ucraine occupate dalla Russia. Il funzionario, in particolare, si sofferma su mento e gola dello "zar", che sembrano effettivamente cambiare in tre momenti diversi: un mese fa a Mosca, durante la visita a Sebastopoli il 18 marzo e quella a Mariupol del 19 marzo. Gerashchenko ha scritto: «Sembra che ultimamente i truccatori hanno dovuto lavorare con una copia di qualità piuttosto bassa, nemmeno un sosia, ma la sua copia. Mi chiedo quale di loro sia reale?».