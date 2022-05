Putin è malato? Una spia russa: «Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista»

I medici avrebbero informato Vladimir Putin che gli sarebbero rimasti un massimo di tre anni di vita dai medici. A rivelarlo è il Mirror che cita una fonte dell'intelligence russa. L'ufficiale dell'FSB ha dichiarato che il presidente russo, 69 anni, «ha una forma grave di cancro in rapida progressione». E ha aggiunto: «Non ha più di due o tre anni per sopravvivere». La spia ha anche precisato che la malattia gli sta provocando la perdita della vista.

APPROFONDIMENTI MONDO Putin visita per la prima volta i feriti di guerra all'ospedale... LA TECNOLOGIA Le armi di Putin piene di microchip americani, la scoperta... IL CASO Russia, cresce il dissenso contro Putin. Deputato chiede il ritiro... LA GIORNATA Putin: «Sì al dialogo, ma stop invio armi a Kiev»....

Putin è malato? La perdita della vista

«Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando appare in tv ha bisogno di pezzi di carta con tutto scritto a caratteri cubitali per leggere quello che sta per dire. Sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi. La sua vista sta seriamente peggiorando. E ora anche i suoi arti stanno tremando in modo incontrollabile», ha detto la fonte dell'intelligence russa.

L'incontro con Lukashenko

La scorsa settimana Putin ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Sochi ed è stato ripreso dalla telecamera mentre storceva goffamente i piedi mentre i due si sedevano per colloqui. La settimana precedente si erano anche notati strani movimenti in tv che hanno portato a ipotizzare che il presidente russo soffrisse di Parkinson. Il capo delle spie ucraino Kyrylo Budanov ha sostenuto che Putin «Ha diverse malattie gravi, una delle quali è il cancro».

L'intervento per il cancro

La prognosi terminale di Putin è emersa in un messaggio segreto della spia russa al disertore dell'FSB Boris Karpichkov che ora si nasconde dagli assassini di Putin in Gran Bretagna. «Non indosserà gli occhiali perché sarebbe un segno di debolezza, prima era composto con i subordinati ma ora ha esplosioni di furia incontrollata. È impazzito e non si fida quasi di nessuno».

I rapporti della scorsa settimana che citano fonti del Cremlino hanno affermato che Putin avrebbe subito un intervento chirurgico al cancro 14 giorni fa. L'ex funzionario dell'MI6 Russia Christopher Steele ha affermato che Putin non può tenere riunioni senza interruzioni per le cure. «È costantemente accompagnato da un team di medici».