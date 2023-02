Putin e le morti misteriose, il generale Makarov trovato senza vita in casa. «Si è suicidato»

Putin? Continuano una serie di morti misteriose. Un maggiore generale, rimosso il mese scorso dal suo incarico di secondo in comando del dipartimento anti-estremismo del ministero dell'Interno russo, è stato trovato morto. Lo riporta la Tass indicando l'ipotesi del suicidio. Vladimir Makarov, 72 anni, «è stato ritrovato nel villaggio di Golikovo vicino a Mosca.

❗️ Major General Vladimir Makarov, former deputy head of the Main Directorate for Combating Extremism of the Russian Interior Ministry, shot himself, Russian media reported.



He took an active part in repressions against opposition activists, but was recently dismissed. pic.twitter.com/GP2Dkcpbsi

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023