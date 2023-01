Putin nomina Alexander Lapin capo di Stato maggiore dell'esercito russo: ora sarà lui a guidare la guerra in Ucraina

Il colonnello generale Alexander Lapin è stato nominato capo dello Stato Maggiore delle Forze di terra russe: lo hanno dichiarato alla Tass fonti vicine al Ministero della Difesa russo. «Il generale Lapin è stato effettivamente nominato capo dello Stato maggiore dell'esercito russo», ha confermato una fonte della Tass. Il Ministero della Difesa russo e altre agenzie statali non hanno ancora comunicato ufficialmente la nomina di Lapin. Se la notizia fosse confermata, Lapin prenderebbe il posto di Valerij Vasil'evič Gerasimov. Diventerebbe così il nuovo uomo di fiducia di Vladimir Putin, alla guida della guerra in Ucraina.

Lapin in passato era stato considerato responsabile del ritiro delle truppe dalla città strategica di Lyman. Proprio per questo motivo era entrato nel mirino del comandante ceceno Ramzan Kadyrov.

