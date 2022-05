Putin, Kovalev il suo successore? Chi è il misterioso giovane che parlava con lo Zar alla parata

Potrebbe essere Dmitry Kovalev il futuro successore di Putin al Cremlino. A dirlo è il canale Telegram Baza. Il motivo dell'ipotesi? Il fatto che Kovalev, 36 anni, sia stato visto accanto al presidente alla parata del giorno della vittoria. Le telecmere lo avrebbero addirittura inquadrato mentre parlava con Putin. Dmitry Kovalev, 36 anni, è un membro dell'amministrazione presidenziale.

Avvistato vicino al leader alla parata

Il canale Telegram Baza ha lanciato l'ipotesi su Twitter: "Baza ha scoperto l'identità di un giovane che ha parlato con Vladimir Putin dopo la fine della Parata della Vittoria. Durante la diretta, la telecamera televisiva ha catturato la loro conversazione. Alcuni canali di Telegram hanno suggerito che il giovane potrebbe essere un futuro successore. Secondo un software di riconoscimento di persone tramite foto, la persona che camminava accanto a Putin era Dmitry Kovalev e ha 36 anni".

Per un leader noto per mantenere le distanze da tutti, una semplice conversazione ravvicinata sembra sufficiente per innescare speculazioni sul successore.

Chi è Kovalev

Kovalev, 36 anni, "È responsabile di uno dei dipartimenti dell'amministrazione presidenziale. Ci sono molte foto di hockey sulla pagina di Kovalev. È possibile che abbia incontrato Putin a causa del loro comune amore per lo sport" si legge nel post del canale Telegram che ha diffuso la notizia.

L'altro "candidato"

Le voci sul possibile successore del leader del Cremlino si moltiplicano anche perchè da tempo circolano voci sullo stato di salute di Putin. Tra i nomi dei possibili successori dello zar c'è anche Nikolai Patrushev, 70 anni, capo del consiglio di sicurezza di Putin. Il suo nome è venuto fuori la scorsa settimana, nei giorni in cui si diceva che il presidente fosse stato sottoposto a un'operazione.

Putin è malato?

Il Cremlino ha fermamente negato che Putin soffra di problemi di salute cronici, ma non sono pochi i rapporti e le notizie che riportano possibili problemi di salute. Ad esempio, un rapporto investigativo del mese scorso del media russo indipendente The Project affermava che Putin stava combattendo il cancro alla tiroide e che abbia avuto diverse visite con un oncologo.

Putin sul successore: «deve essre pronto a dare la vita per la Russia»

L'anno scorso in un'intervista con la NBC Putin ha parlato del suo successore e ha dichiarato: «Sai, ho collegato la mia intera vita, il mio intero destino, al destino del mio paese a tal punto che non c'è un obiettivo più significativo nella mia vita di il rafforzamento della Russia. Se qualcun altro, e se vedo quella persona, anche se quella persona è critica nei confronti di alcune aree di ciò che ho fatto, se posso vedere che si tratta di un individuo che ha opinioni costruttive, che lui o lei è impegnato in questo paese ed è pronto a sacrificare tutta la sua vita a questo paese, né solo alcuni anni, indipendentemente dal suo atteggiamento personale nei miei confronti, mi assicurerò, farò di tutto per assicurarmi che queste persone ricevano sostegno».