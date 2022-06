Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa»

Kim Jong-un e Vladimir Putin. L'asse si consolida. Il leader nordcoreano ha ribadito il pieno sostegno al presidente russo, a dispetto della condanna internazionale per la sua invasione ai danni dell'Ucraina. «È mosso da una giusta causa a tutela della sicurezza del suo Paese», l'ultima uscita ufficiale di Kim sullo Zar.

APPROFONDIMENTI TENSIONE Corea del Nord lancia 8 missili balistici, poi il test nucleare. Gli... MONDO Taiwan, esercitazione congiunta della Marina e dall'Aviazione per... LA DICHIARAZIONE Cina-Australia, tensione nel Pacifico. Pechino avvisa:... LO SCONTRO Guerra nel Pacifico? Caccia cinese spara razzi contro aereo... LO SCONTRO Aereo russo con 200 passeggeri a bordo fatto atterrare e sequestrato,...

Corea del Nord lancia 8 missili balistici, poi il test nucleare. Gli Usa (con Seul) schierano 20 jet

Kim e l'appoggio a Putin

Il popolo russo ha «ottenuto grandi successi nel portare a termine la giusta causa di difesa della dignità e della sicurezza del proprio Paese, affrontando ogni sorta di sfide e difficoltà - ha affermato Kim in un messaggio a Putin per il Russia Day, nel resoconto dell'agenzia ufficiale Kcna -. Il popolo coreano offre loro pieno sostegno e incoraggiamento».

I legami

L'apparente riferimento di Kim all'attacco non provocato contro l'Ucraina come una «giusta causa» a tutela della per difendere la sicurezza della Russia è l'ultimo segnale che rimarca gli stretti legami bilaterali tra i due Paesi. Kim ha espresso anche la convinzione che le relazioni amichevoli continueranno a rafforzarsi in tutte le aree e nel «viaggio per la difesa della giustizia internazionale e per garantire la sicurezza globale». Nel 2019, Kim e Putin tennero il loro primo vertice bilaterale nella città di Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo.

L'amicizia

Kim ha valutato positivamente il rapporto tra Corea del Nord e Russia, poiché «hanno una lunga storia e tradizione di amicizia», ​​oltre che di «buon vicinato». Per questo ha scelto di ampliare e sviluppare le sue relazioni «secondo le esigenze dei tempi nuovi e il desiderio dei popoli dei due Paesi». Le relazioni «continueranno a essere vigorosamente rafforzate in tutti i campi e la cooperazione strategica e tattica tra i due Paesi si avvicinerà sulla strada per sostenere la giustizia internazionale e garantire la sicurezza globale», ha aggiunto.