Putin infastidito, attende in piedi Erdogan per quasi un minuto prima della conferenza stampa

Il tanto atteso accordo sul grano è stato alla fine annunciato dal governo turco per oggi alle 15:30. La svolta è probabilmente arrivata a Teheran dopo l'incontro tra Erdogan e Putin. Un summit tra i due leader all'inizio del quale è andato in scena un siparietto poco abituale e decisamente insapettato. Vladimir Putin è rimasto infatti in attesa del presidente turco per ben 50 secondi, durante i quali sembravano evidenti sul volto dello zar nervosismo e un mal celato imbarazzo. Il tutto davanti ai flash dei fotografi e le telecamere dei vari network internazionali, che non si sono ovviamente fatti sfuggire l'incredibile momento.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

I precedenti

Non è la prima volta che Putin si rende protagonista di queste attese tra leader mondiali, anche se solitamente la scena è sempre avvenuta a parti inverse. Il Capo del Cremlino non è nuovo nel costringere i suoi "ospiti" internazionali a imbarazzanti attese in mondovisione. Nel 2003, a pochi anni dal suo insediameto, Putin si fece attendere dalla regina Elisabetta per quasi un quarto d'ora.

Nel 2015 fece anche meglio, arrivò con ben un’ora di ritardo, da ospite, a un incontro con Papa Francesco in Vaticano. Qualcosa di ancora fresco nella memoria è l'incontro con Trump nel 2018. Quella volta l'ex inquilino della Casa Bianca attese Putin per ben tre quarti d'ora. Voci mai confermate parlano invece di un incontro con la Merkel di alcuni anni fa, in cui la cancelliera tedesca avrebbe addirittura atteso per quattro ore.

