Putin con un cappio al collo: striscione choc alla partita in Polonia. I tifosi del Legia Varsavia: «Pu**ana russa»

Nel corso della partita fra Lech Poznan e Legia Varsavia, valida per il campionato polacco, i tifosi ospiti hanno esposto uno striscione che raffigura il presidente russo Vladmir Putin con un cappio al collo. Un'immagine molto forte, nella quale lo "Zar" viene rappresentato con la maglia dello Spartak Mosca, squadra gemellata con il Lech Poznan.

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x

— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022