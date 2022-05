Doomsday avvistato su Mosca: dal "Cremlino volante" Putin può condurre operazioni nucleari

Il super aereo di Putin "Iliushin II-80" soprannominato Doomsday (giorno del giudizio), che consentirebbe al presidente russo di continuare a governare in caso di guerra nucleare, è stato visto sorvolare Mosca. Un video mostra chiaramente il velivolo passare a bassa quota nella periferia della capitale russa. Il velivolo sarà impiegato nella parata del 9 maggio, il Giorno della Vittoria, e sorvolerà la Piazza Rossa. Un evento che non accade dal 2010 e che sarebbe l'ennesima minaccia all'Occidente da parte della Russia.

Il Doomsday alla parata

L'aereo, noto come "Il Cremlino volante", è stato modificato e pensato per il trasporto dei funzionari russi in caso di guerra nucleare. Non ha finestre, ad eccezione della cabina di pilotaggio, così da schermarlo in caso di esplosione atomica. Putin sarebbe in grado di governare la Russia e impartire comandi ai suoi militari per attacchi nucleari dal posto di comando del velivolo. A poppa ha una grande antenna per le comunicazioni satellitari. In futuro dovrebbe essere sostituito dai più moderni Ilyushin 96-400M. Volerà a Mosca il 9 maggio, accompagnato da due MiG-29, e sorvolerà la Cattedrale di San Basilio. Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che otto MiG-29SMT voleranno a formare la lettera "Z", a sostegno dei militari che stanno combattendo in Ucraina.