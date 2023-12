Putin: «Pace in Ucraina dopo denazificazione. Accordo con Kiev nel 2022, ma loro l'hanno buttato»

La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà «raggiunto i suoi obiettivi», che rimangono la «denazificazione» e la «demilitarizzazione» del Paese. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. «Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere», ha agghiunto lo zar, specificando che i suoi principali obiettivi sono appunto «rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini».

Il discorso

«Non c'è bisogno di una nuova mobilitazione.

I nodi

Nelle trattative tra russi e ucraini a Istanbul, nel 2022, erano stati «concordati i parametri» per una demilitarizzazione dell'Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev «ha buttato tutto nel camino», ha detto Putin. «Gli Stati Uniti sono un Paese importante e necessario» e la Russia è «pronta a costruire relazioni e a ristabilire relazioni» con Washington, ha dichiarato il presidente russo. Allo stesso tempo, però, il leader del Cremlino ha precisato che «non ci sono ancora le condizioni fondamentali per ripristinare le relazioni tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti» che «devono prima cominciare a rispettare gli altri».