Guerra, diretta. Usa-Russia, colloqui ad Ankara: monito della Cia sull’uso dell’atomica. Zelensky a Kherson: «Pronti per la pace»

Mentre i grandi del mondo si incontrano al G20 di Bali (dove però non ci sarà Putin), continua la guerra in Ucraina dove un'allerta aerea è stata dichiarata anche la scorsa notte in sette regioni. Lo afferma la Tass, citando fonti ufficili. Secondo la fonte, l'allerta aerea è stata dichiarata nelle regioni ucraine di Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kharkov e Cherkasy.