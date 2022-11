Putin usa il freddo come arma, Kiev senza luce e riscaldamenti. Raid aerei sulle reti elettriche di Kherson

Primi morti per il feroce freddo in Ucraina: le persone rimaste senza riscaldamento a causa dei blackout continui provocati dai bombardamenti russi cercano di ingegnarsi per trovare fonti di calore, ma - riferiscono i media ucraini - in alcuni casi i tentativi risultano letali. Come nel caso di un anziano morto a causa dell'esplosione e del successivo incendio scoppiato nella sua abitazione a Vyshgorod, nella regione di Kiev, dopo aver cercato di accendere una caldaia a combustibile solido.

Putin, nuovo esercito privato per proteggere le carceri. Gli 007 ucraini: «Milizia contro monopolio Gruppo Wagner»

I bombardamenti russi sulla città meridionale di Kherson hanno preso di mira le linee elettriche, oltre ai quartieri residenziali più popolosi: ieri meno del 5% dei residenti aveva la corrente in casa. «L'esercito di Mosca continua a distruggere le infrastrutture energetiche di Kherson. Anche oggi hanno preso di mira le linee elettriche che forniscono la luce alla città. I tecnici sono al lavoro, alcune reti sono state già ripristinate», ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale Yaroslav Yanushevych, come riporta Ukrinform.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha esortato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agire contro la Russia per gli attacchi aerei sulle infrastrutture civili che hanno nuovamente fatto precipitare le città ucraine nell'oscurità e nel freddo con l'arrivo dell'inverno.

It’s morning in Ukraine again and the weather has changed drastically in recent days.



It’s paramount that all the countries which declared that they will send winter uniforms to the Ukraine will do it as soon as possible.



Let’s make sure that only the Russians will freeze in UA pic.twitter.com/F857OsVvY7

