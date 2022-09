Putin è intervenuto sul tema genitore uno e genitore due. Anche in Italia se n'era parlato, quando la ministra dell’interno Lamorgese aveva parlato dell'emanazione di un decreto per reintrodurre nelle carte d’identità dei minori di 14 anni l’indicazione Genitore 1 e Genitore 2 al posto di padre e madre. «Vogliamo che in Russia ci siano il genitore 1 e il genitore 2 invece di mamma e papà? Siamo completamente impazziti?». Se lo chiede il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia al Cremlino, per indicare la decadenza dell'Occidente. «Vogliamo che i nostri bambini siano indottrinati sul fatto che ci sono altri generi» rispetto a maschile e femminile?, ha aggiunto citato dalla Tass.

Putin: «Genitore uno e genitore due? In Russia non ci saranno, è da pazzi»

