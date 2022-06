Putin, l'attacco del suo ex primo ministro Kasyanov: «È fuori di sé. E se l'Ucraina cade, i prossimi saranno i Paesi baltici»

È stato il primo primo ministro di Vladimir Putin, ma Mikhail Kasyanov non ha mai immaginato neanche nei suoi peggiori incubi che il suo ex capo avrebbe scatenato una guerra in Ucraina. In un'intervista con l'AFP, l'ex primo ministro (dal 2000 al 2004) ha spiegato che si aspetta che il conflitto possa durare fino a due anni.

Kasyanov, che ha avuto stretti legami con l'Occidente come primo ministro, ha detto che, come molti altri russi, non credeva nelle settimane prima della guerra che sarebbe successo davvero. Kasyanov ha raccontato di aver capito che Putin non stava bluffando solo quando lo ha visto convocare i vertici del Paese per una riunione del consiglio di sicurezza tre giorni prima dell'invasione, il 24 febbraio. «Quando ho visto la riunione del Consiglio di sicurezza russo ho capito che sì, ci sarebbe stata una guerra - ha detto -. Conosco queste persone e guardandole ho visto che Putin era fuori di testa. Non in senso medico, ma in termini politici».

La storia di Kasyanov

Dopo essere stato licenziato da Putin, Kasyanov si è unito all'opposizione russa ed è diventato uno dei critici più accesi del Cremlino. Ora è il leader del partito di opposizione Libertà popolare, o Parnas. Kasyanov ha detto che Putin è riuscito negli ultimi 20 anni a costruire un sistema basato sull'impunità e sulla paura. «Questi sono i risultati di un sistema che, con l'incoraggiamento di Putin come capo di stato, ha iniziato a funzionare anche in modo più cinico e crudele rispetto alle fasi finali dell'Unione Sovietica. Essenzialmente, questo è un sistema del KGB basato sulla totale illegalità». Kasyanov ha detto di aver lasciato la Russia a causa della guerra e di vivere in Europa, ma ha rifiutato di rivelare la sua posizione per la preoccupazione per la sua sicurezza. Kasyanov ha previsto che la guerra potrebbe durare fino a due anni e ha detto che è imperativo che l'Ucraina vinca. «Se l'Ucraina cade, i Paesi baltici saranno i prossimi».

Il futuro

A proposito di futuro, l'ex primo ministro ha spiegato che alla fine Putin sarà sostituito da un successore "controllato" dai servizi di sicurezza. Un capo di Stato che però non sarebbe in grado di controllare il sistema a lungo e alla fine la Russia organizzerà elezioni libere ed eque. «Sono certo che la Russia tornerà sulla strada della costruzione di uno Stato democratico. Sarà difficile, soprattutto dopo questa guerra criminale: avremo bisogno di circa un decennio per la de-putinizzazione»