La giornalista Ksenia Sobchak legata a Putin scappa dalla Russia e fugge in Lituania: è accusata di estorsione

Ksenia Sobchak, nota influencer e conduttrice televisiva in Russia, ha lasciato il Paese poco prima di essere incriminata in un caso di estorsione, secondo quanto riferiscono i media di Stato di Mosca. La donna, 40 anni, è figlia dell'ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, sotto la cui guida Vladimir Putin cominciò la sua carriera politica negli anni '90, mantenendo poi un forte legame di amicizia con la famiglia.

Putin: resta alto il rischio di un conflitto mondiale

Secondo fonti di polizia, la Sobchak ha lasciato la Russia ieri sera per raggiungere la Lituania attraverso la Bielorussia, dopo che il direttore commerciale della sua società, Kirill Sukhanov, era stato fermato nell'ambito della stessa inchiesta. Stamane la villa di campagna della donna è stata perquisita. Secondo l'agenzia Tass, i reati di cui è accusata possono comportare una condanna fino a 15 anni di reclusione.

Ksenia Sobchak è stata tra l'altro candidata contro Putin alle elezioni presidenziali del 2018 e negli anni ha assunto a volte posizioni critiche del Cremlino. Ma rimane una figura controversa, accusata da politici dell'opposizione di essere usata dal potere come una finta dissidente.

Belarusian Telegram channels reportedly share footage of Ksenia Sobchak reaching the Lithuanian border through Belarus. Assuming this is genuine, she now joins who-knows-how-many of her compatriots who have also fled to foreign safe havens on foot. https://t.co/JoIcX3iWwN pic.twitter.com/9R08FtxCPB

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 26, 2022