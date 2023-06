Putin spia d'elite del KGB? No. Non è stato probabilmente così. Le imprese passate del presidente russo sono probabilmente false. Si tratta, d'altra parte, di un'epoca della sua vita avvolta dal mistero. E che lui stesso non ha mai commentato. Anche se sono circolate molte storie sulle sue presunte imprese. Ovvero che ha difeso da solo gli uffici del KGB dai saccheggiatori e ha svolto missioni segrete top secret come l'incontro con i membri della Red Army Faction, un gruppo terroristico che ha scatenato devastazione nella Germania occidentale e commise una serie di rapimenti e omicidi.

I compiti "banali"

L'indagine del quotidiano tedesco Der Spiegel svela un'altra realtà. La maggior parte del lavoro di Putin era in realtà limitato a "banali" compiti amministrativi. Citando uno degli ex colleghi di Putin presso l'ufficio di Dresda del KGB, trapela che il suo "lavoro consisteva principalmente nell'esaminare all'infinito le domande per le visite dei parenti della Germania occidentale o nella ricerca di potenziali informatori tra gli studenti stranieri dell'Università di Dresda".

Il rapporto

Putin, inoltre, è raramente menzionato nei registri della Stasi (il nome della polizia segreta della Germania dell'Est). In quelli che fanno riferimento a lui, è solo per quanto riguarda il suo compleanno o compiti amministrativi. Nessuno fornisce prove a sostegno delle storie menzionate in precedenza. Horst Jehmlich, un ex ufficiale della Stasi che ha lavorato anche a Dresda, ha detto a Der Spiegel che Putin non era altro che un "fattorino".

Der Spiegel's intrepid reporters discover what most of us knew for years (I talk about it in my WE NEED TO TALK ABOUT PUTIN), that Putin's KGB career was lacklustre and his Dresden role more Miss Moneypenny than Bond...https://t.co/98SlMYGnEM — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) June 4, 2023

Le menzogne

"Ha mentito", era "solo un maggiore". Così Oleg Kalugin, ex ufficiale di alto rango del KGB e feroce critico di Putin, in un'intervista con RFE/RL nel 2015. Putin ha lavorato per il KGB, il servizio di intelligence dell'Unione Sovietica, per quasi due decenni. Si è trasferito a Dresda, nella Germania dell'Est, nel 1985, un periodo in cui il paese era allo stremo. Solo quattro anni dopo, il muro di Berlino è caduto, segnando l'inizio della fine della Guerra Fredda e compiendo un grande passo verso la riunificazione della Germania nel 1990. Ufficialmente si è ritirato dal servizio attivo del KGB con il grado di tenente colonnello