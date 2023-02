Quando nel 2014 chiesero al presidente russo Vladimir Putin se, dopo il divorzio da Lyudmila Skrebneva, avesse intenzione di risposarsi, lui rispose con una battuta: «Prima devo far risposare Lyudmila, poi penserò a me stesso». Una frase ironica che però nascondeva una verità: anche se il matrimonio è finito, i rapporti tra lo zar e la ex moglie non si sono mai deteriorati, specie sotto il profilo degli affari. Al punto che molti sospettano che ci sia la mano – e il denaro – del leader del Cremlino dietro la nuova vita della ex consorte. Che, nel frattempo, ha sposato un uomo di venti anni più giovane di lei, Artur Ocheretny, intraprendente uomo d'affari con la passione per il triathlon.

Lyudmila Skrebneva, l'ex moglie di Putin

Lyudmila e Vladimir si sposarono nel 1983, quando Putin era un ufficiale del Kgb, e sono poi rimasti insieme per 30 anni. Tre decenni che hanno segnato l'ascesa dello zar fino alla presidenza della Russia. Da first lady, Lyudmila Putina – com'era “diventata” nel frattempo – mantenne un profilo basso, con poche apparizioni in pubblico. La zarina era più impegnata nella promozione della lingua e della cultura russa, avendo istituito una fondazione chiamata proprio “Centro per lo sviluppo della lingua russa”, di cui Ocheretny divenne presidente. Nel 2016, tre anni dopo il divorzio da Putin, la notizia del matrimonio divenne pubblica. E a far pensare che i legami a livello di affari tra Putin e la sua ex non si siano mai interrotti c'è l'acquisizione da parte della fondazione di Lyudmila di un ex edificio governativo nel centro di Mosca che un tempo apparteneva al nonno di Tolstoy. Un edificio, a 5 minuti dal Cremlino, che secondo un'indagine Reuters sta generando milioni di dollari di affitto per una società registrata a Lyudmila stessa, con il suo nome da nubile.

Ma non è tutto: perché secondo un'inchiesta di “Politico” il valore dei possedimenti di Ocheretny sembra sproporzionato rispetto alle sue fonti di reddito. Il che fa crescere il sospetto che ci sia una mano “potente” dietro, pure se – va sottolineato - non ci sono prove pubbliche o processi in corso che portino alla luce una provenienza illegale della ricchezza del nuovo marito di Lyudmila.

A far accedendere i riflettori sulla coppia, di recente, c'è stata la voce della messa in vendita di una loro villa a Marbella. Gli Ocheretny possiedono due proprietà nella zona: una da 800 mila euro, che Artur ha comprato nel 2011, e una seconda del valore superiore al milione di euro, che la coppia ha comprato nel 2014, dopo cioè il divorzio dei Putin. Sarebbe questa la proprietà messa in vendita: a quanto pare i due hanno paura di vedersela bloccata dalle sanzioni internazionali verso chi sostiene la politica di Mosca.

Caos sanzioni

Dall'assalto all'Ucraina nel febbraio 2022, Stati Uniti, Ue e Regno Unito hanno sanzionato centinaia di persone ritenute a vario titolo responsabili della guerra, tra propaganda e sostegno economico vero e proprio. L'Ue ha imposto sanzioni legate alla Russia a circa 1.400 persone ed enti, gli Stati Uniti a quasi 2.500 e il Regno Unito a circa 1.600. Tuttavia, non c'è molto accordo su chi, esattamente, dovrebbe essere preso di mira, al punto che solo 639 persone ed enti sono stati sanzionati da tutti e tre. Tra loro ci sono le due figlie di Putin e Ocheretnaya, ma non Lyudmila stessa che è stata inserita solo nella lista del Regno Unito. Europa e Usa invece hanno finora escluso sia lei che il marito. Ma se anche dovessero cedere una delle due ville per paura di future sanzioni, i due non resterebbero certo per strada.

Di sicuro Artur possiede anche un appartamento di lusso a Davos, in Svizzera, sede dell'annuale World Economic Forum, che ha di fatto vietato la partecipazione russa in risposta alla guerra in Ucraina. Proprietà acquistata nel 2015 e il cui valore si attesterebbe sui 3 milioni di euro. L'appartamento si trova in un edificio grigio a pochi passi da un bellissimo lago ed è collegato da tunnel sotterranei all'imponente AlpenGold Hotel, con accesso alla piscina e ai depositi per le attrezzatura da sci. Ma nessuno dei vicini ha mai visto da quelle parti gli Ocheretny... Un mistero reso ancora più fitto dalle regole rigide del mercato immobiliare svizzero, che permette agli stranieri di acquistare case solo in una serie molto ristretta di circostanze.



Diverso il discorso per un'altra proprietà della coppia: una villa in stile Art Déco - Villa Souzanna - a circa 6 chilometri dalla località turistica di Biarritz, sulla costa basca sudoccidentale della Francia. Acquistata da Ocheretny nel 2013 per una cifra che dovrebbe essere superiore ai 3,5 milioni, la villa è stata frequentata di rado dalla coppia. L'ultimo avvistamento risalirebbe addirittura al 2019. L'assenza dei filo puntiniani però non è bastata a placare gli animi dei residenti che, dopo l'attacco all'ucraina hanno imbrattato i muri della proprietà, disegnando le bandiere gialloazzurre.