Un ufficiale responsabile di fornire comunicazioni crittografate al presidente Vladimir Putin ha dichiarato di essere fuggito dalla Russia a causa della guerra in Ucraina e ha rivelato dettagli sul leader russo in un'intervista al sito web investigativo Dossier Center. Gleb Karakulov aveva prestato servizio come ingegnere nell'unità di comunicazione presidenziale del Servizio di guardia federale (UST) e ha accompagnato Putin in più di 180 viaggi negli ultimi 13 anni. L'unità garantisce che Putin e il suo primo ministro ricevano comunicazioni crittografate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Karakulov ha detto al Dossier Center di essere riuscito a fuggire con la sua famiglia in Turchia mentre accompagnava Putin in visita in Kazakistan per un vertice a metà ottobre 2022.

Le misure per la salute

Secondo Karakulov, Putin ha “una paura mortale” del Covid e convive con misure permanenti di distanziamento sociale. Ha inoltre rivelato che è ipocondriaco. “Abbiamo ancora un presidente che si autoisola Dobbiamo osservare una rigida quarantena per due settimane prima di qualsiasi evento, anche quelli della durata di 15-20 minuti. C'è un pool di dipendenti che sono stati scagionati, che sono stati sottoposti a questa quarantena di due settimane. Sono [considerati] 'puliti' e possono lavorare nella stessa stanza di Putin". Tuttavia, nonostante molte voci secondo cui Putin potrebbe essere in cattive condizioni di salute, la fonte ha affermato di non avere prove che Putin fosse un malato terminale. "Non è stato qualcosa di cui hanno discusso i miei colleghi", ha detto a Dossier. “Se ha problemi di salute, devono essere dovuti alla sua età".

Le paranoie

"Non usa internet o un telefono cellulare", ha detto Karakulov a Dossier Independent Media. "Riceve informazioni solo dalla sua cerchia più vicina, il che significa che vive in un vuoto di informazioni." Si pensa anche che Putin sia così preoccupato di essere infastidito dall'Occidente, che porta con sé una "scatola speciale" durante i viaggi all'estero per impedire che i suoi colloqui segreti vengano trapelati. "È un luogo da cui è possibile condurre colloqui con riservatezza garantita", ha aggiunto Karakulov. "Lo stand è, ovviamente, ingombrante. È un cubo alto circa 2,5 metri. All'interno c'è una postazione di lavoro e un telefono, che si può usare per parlare senza paura che queste conversazioni vengano ascoltate o lette da intelligence straniera".