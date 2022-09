Putin e il suo esercito. «Gravi battute d'arresto delle forse russe»: attacchi devastanti a Kherson

Le forze russe di Vladimir Putin stanno affrontando «gravi battute d'arresto» in Ucraina a seguito di una serie di attacchi devastanti su ponti e pontili di fronte a una controffensiva ucraina a Kherson. Le forze ucraine hanno lanciato attacchi nel tentativo di impedire alle forze di Mosca di rifornirsi e rinforzi. Kiev ha lanciato un contrattacco nella regione e ha ottenuto «successi tattici» in quello che è l'inizio di una campagna per liberare il territorio ucraino occupato nel Sud del paese.

Il portavoce del comando operativo del sud dell'Ucraina Vladislav Nazarov ha spiegato che le forze ucraine avevano colpito un vitale attraversamento del fiume Inhulets vicino a Kherson. In un video pubblicato su Facebook, ha detto: «Gli attacchi sono stati efficaci, il danno è significativo; il ponte nemico che attraversa vicino a Dariyivka è stato distrutto». Secondo quanto riferito dal Daily Express, l'Ucraina ha anche continuato a sparare sui ponti Dariyivka e Kakhovka «per impedire alle forze di Mosca di attraversarli». La mossa è in linea con la strategia di Kiev per impedire il rifornimento o il rafforzamento delle forze russe a Kherson. L'Ucraina ha anche «colpito ponti più a sud vicino alla città di Kherson sul fiume Dnipro». Il grande ponte Antonovsky sul Dnipro è stato preso di mira più volte negli ultimi mesi. L'attraversamento del fiume vitale e probabilmente ora inutile per i grandi veicoli militari.

Questo è probabilmente un tentativo di isolare le forze russe a nord del fiume che ora stanno affrontando una grande controffensiva lanciata dall'Ucraina. I soldati ucraini hanno detto al Telegraph che, sebbene stiano conquistando il territorio, le forze russe hanno opposto una feroce resistenza. Un soldato ucraino di 22 anni ha raccontato: «Ci stanno lanciando di tutto contro. Hanno molto equipaggiamento ma pochi uomini». Pavlo, anche lui 22enne, ha proseguito: «Stiamo avanzando in alcune aree». Le forze ucraine sembrano prendere terreno e ottenere successi tattici, tuttavia, l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) ha avvisato che «ci vuole più tempo per capire se l'operazione abbia avuto successo».

In un aggiornamento di Twitter si legge: «Le operazioni militari sulla scala di questa controffensiva non hanno successo o falliscono in un giorno o una settimana. Le operazioni controffensive si svolgeranno molto probabilmente nelle prossime settimane e forse nei prossimi mesi mentre le forze ucraine trarranno vantaggio dalle condizioni che hanno impostato per sconfiggere particolari settori della linea che hanno identificato come vulnerabili». Il gruppo di esperti ha anche osservato che l'Ucraina ha intensificato gli attacchi ai pontili dal 29 agosto per «interrompere tatticamente» le forze russe a sostegno della controffensiva meridionale. Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha anche assicurato che la controffensiva sarebbe stata «un'operazione lenta per schiacciare il nemico». In un post su Telegraph, ha detto: «Certo, molti vorrebbero un'offensiva su larga scala con notizie sulla cattura, da parte dei nostri militari, di un insediamento in un'ora, ma non combattiamo così».