Putin schiera tutte le armi possibili per cercare di vincere la guerra in Ucraina. Ora è il turno dei droni kamizaze Zala KYB. Un filmato dell'esercito russo, diffuso attraverso i social, mostra quello che sembrerebbe essere un attacco a un convoglio militare ucraino attraverso un aeromobile pilotato da remoto. Una nuova arma che sarebbe stata utilizzata nell'Ucraina orientale.

Il drone è chiamato "Zala KYB". Il video mostra il momento dell'attacco a un convoglio militare ucraino. Si avvicina rapidamente agli obici M777 da 155 millimetri che gli Stati Uniti hanno fornito agli ucraini. Ma l'attacco dell'esercito russo con il drone "Zala KYB" pare sia fallito. Si dice che sia esploso a dieci metri dal cannone ucraino. Ma la registrazione mostra ancora una volta che l'esercito russo ha nel suo arsenale alcune armi moderne, anche se non ancora precise: perché spesso, come stavolta, mancano i loro bersagli.

La clip, condivisa anche da un probabile account Telegram filo-russo che presenta una “Z” nell’immagine del profilo, è stata ripubblicato su Twitter di Rob Lee, un dottorato di ricerca studente al Dipartimento di studi sulla guerra della King’s College University di Londra. Il ricercatore ritiene che l’attacco possa essere stato condotto con uno Zala KYB-UAV, noto anche come KUB-BLA, un drone suicida prodotto da una sussidiaria del gruppo russo Kalashnikov. Nel video, il KUB-BLA sembra cadere a una piccola ma significativa distanza dall’obice, costringendo una truppa a terra a spostarsi mentre la munizione esplode. Poiché il video non può essere confermato in modo indipendente, non è chiaro se le truppe siano state ferite durante l’attacco o quale sia stato il danno alle attrezzature.

