Putin: «Pene più dure a chi diserta o si arrende». Russi in fuga, l'Ue: favorire asilo per chi scappa. Lituania contraria: «Noi non lo concederemo»

Un abbraccio, un bacio, le lacrime per un saluto che potrebbe essere l'ultimo. Così le coppie russe si stanno separando, costrette dalla chiamata alle armi di Putin. Stazioni ferroviarie e posti di blocco dell'esercito sono diventati teatro di separazioni strappalacrime, che spesso coinvolgono giovani coppie e uomini che non vogliono combattere. Numerosi anche gli arresti compiuti in Russia durante le manifestazioni di protesta contro la mobilitazione imposta dal Cremlino. Stando agli attivisti per i diritti umani, ci sono immagini in cui si vedono i dimostranti portati via dagli agenti di polizia a Khabarovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk e Chita, in Siberia. Manifestazioni sono in programma anche per oggi a Mosca e a San Pietroburgo. Le proteste sono scattate il giorno stesso della mobilitazione: stando al portale Ovd-Info, oltre 1.300 persone sono state fermate.

Putin, pene più dure a chi diserta o si arrende

E di fronte a queste scene Putin mostra ancor di più il pugno duro. Il presidente russo ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che si arrendono volontariamente al nemico dovranno affrontare una pena detentiva fino a dieci anni. Inoltre, 15 anni di detenzione sono previsti per la diserzione durante la mobilitazione o la legge marziale, riporta la Tass.

L'Ue: favorire asilo a chi fugge dalla Russia

In un'intervista a Politico.eu il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è detto favorevole «in linea di principio» all'ipotesi che l'Europa apra le sue porte ai russi in fuga. Michel ha precisato che l'Ue dovrebbe mostrare «un'apertura a coloro che non vogliono essere strumentalizzati dal Cremlino». «In linea di principio penso che l'Unione Europea» dovrebbe «ospitare coloro che sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche. Se in Russia le persone sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche, perché non seguono questa folle decisione del Cremlino di lanciare questa guerra in Ucraina, dobbiamo tenerne conto», ha precisato Michel nella sua intervista.

La chiusura della Lituania

Un'apertura che si scontra però con la posizione dei paesi baltici che stanno chiudendo i confini. «La Lituania non concederà asilo a chi sta semplicemente scappando dalle responsabilità. I russi dovrebbero restare e combattere. Contro Putin». Scrive il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, in un tweet. La questione della gestione delle richieste di asilo dei disertori russi che stanno fuggendo dal proprio Paese dopo la chiamata alla mobilitazione del Cremlino sarà tra quelle sul tavolo della riunione per il meccanismo di risposta politica integrata convocata dalla presidenza ceca dell'Ue per lunedì.

Finlandia: numero ingressi raddoppiato

Dalla scorsa settimana è raddoppiato il numero di russi che vogliono attraversare il confine con la Finlandia. A dirlo, in un'intervista alla Bbc, è il prefetto della Carelia del Sud, Satu Sikanen. La Carelia del Sud, il cuo capoluogo è Lappeenranta, è una delle aree della Finlandia che ha il maggior numero di chilometri confinanti con la Russia. La situazione «è stabile e pacifica», e «ogni persona che attraversa la frontiera dalla Russia viene "controllata in maniera esauriente" per mitigare qualsiasi minaccia alla sicurezza, ha spiegato Sikanen confermando che Helsinki è intenzionata a mettere in campo "restrizioni significative" per il rilascio dei visti».