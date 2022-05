Nazisti. Sicurezza. Nato. Minaccia. Donbass. Onore. Morte. Ma ci sono anche compagni, ufficiali, figli. E naturalmente l'Occidente, visto come grande nemico. Eccole le parole chiave utilizzate da Vladimir Putin nel discorso del 9 maggio alla parata per la giornata della vittoria. Parole studiate, non di certo messe lì a caso. Sono figlie di una lunga strategia, dall'inizio della guerra in Ucraina, ad oggi.

Le parole di Putin

«Mi rivolgo alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass: voi combattete per la sicurezza patria e per il futuro», affinché «non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti».

«La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci».

«Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria».

Ucraina, G7 pronto a fermare invasione e imporre embargo su petrolio

La morte di ogni soldato e ufficiale è una «perdita irreparabile» e il governo russo farà di «tutto per aiutare le loro famiglie».

«L'Occidente preparava l'invasione dei nostri territori».

Petrolio russo, Verhofstadt: «Europa bloccata dai veti, ora cambiamo le regole»

Il paradosso del suo discorso sta nel fatto di non aver rivendicato i successi militari in Ucraina o future annessioni: il presidente russo ha confermato i parallelismi tra la Seconda Guerra Mondiale e l'attuale «operazione militare speciale»: come una sorta di retorica dei primi tre mesi di offensiva, dalle provocazioni a Usa e Nato allo "schiaffo" al nazismo.

«Rendiamo onore alle truppe degli eserciti alleati, gli americani, i britannici, i francesi, oltre ai soldati della Cina e ai partigiani, a tutti coloro che hanno sconfitto il nazismo».