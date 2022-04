Putin pronto a dichiarare guerra «a tutti i nazisti del mondo» il 9 maggio: la previsione del ministro britannico

Dichiarare guerra a «tutti i nazisti del mondo». Sarebbe questo il colpo di scena a cui Vladimir Putin sta pensando in vista del 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra la Giornata della Vittoria. Lo sostiene Ben Wallace, Segretario di Stato per la difesa del Regno Unito, che in un'intervista a Lbc Radio ha dichiarato: «Non sarei sorpreso, potrebbe usare la parata del 9 maggio per dire "adesso siamo in guerra con tutti i nazisti del mondo e dobbiamo mobilitare in massa il popolo russo"». Il ministro britannico ha specificato di non avere informazioni riguardo questo possibile annuncio di Putin, ma di ipotizzare che possa accadere in virtù delle sue precedenti dichiarazioni.

Wallace ha aggiunto: «Abbiamo sentito Putin dire più volte che "questa è diventata una guerra per procura" e che "i nazisti sono ovunque", cioè che "non sono solo in Ucraina, ma anche nella Nato"». Il Segretario di Stato per la difesa del Regno Unito ha spiegato: «Penso che cercherà di abbandonare la sua "operazione speciale", sta preparando il terreno per poter dire "guardate, questa ora è una guerra contro i nazisti e quello di cui ho bisogno sono più persone. Ho bisogno di più carne da macello"». Wallace ha concluso: «Avendo fallito in quasi tutti gli obiettivi, il presidente russo potrebbe cercare di consolidare ciò che ha e questo potrebbe portare a una sorta di crescita cancerogena all'interno del paese».

Perché il 9 maggio?

Il 9 maggio in Russia si celebra la Giornata della Vittoria, in memoria della sconfitta della Germania nazista al termine della seconda guerra mondiale. Durante il periodo dell'Unione Sovietica, il 9 maggio era festeggiato in tutti i paesi del blocco: il tema della guerra, ed in particolare quello della lotta contro il nazismo, ha rappresentato un elemento fondante dell'identità nazionale sovietica in quegli anni. Non è un caso, quindi, che Putin all'inizio del conflitto ucraino, parlando degli obiettivi della «operazione speciale», utilizzò proprio il verbo «denazificare».