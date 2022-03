Ucraina, crimini di guerra: Putin potrebbe essere processato dalla corte penale internazionale?

C'è un coro forte e crescente di appelli alla Corte penale internazionale (Cpi) per perseguire Vladimir Putin. Mercoledì, la corte ha affermato che avrebbe immediatamente avviato un'indagine attiva su possibili crimini di guerra a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Il sospetto uso da parte della Russia di bombe a grappolo e delle cosiddette bombe a vuoto in aree ad alta densità con molti civili è alla base di alcune delle denunce e una coalizione di paesi ha spinto per l'indagine della Corte penale internazionale. «Voglio essere molto chiaro su questo, sul fatto che il signor Putin è un criminale di guerra», ha detto giovedì l'ex primo ministro ucraino Arseniy Yatsenyuk al Consiglio per le relazioni estere. «Deve sedere dietro le sbarre della Corte penale internazionale». Tuttavia, se la giustizia in generale si muove lentamente, la giustizia internazionale si muove a malapena.

La maggior parte dei paesi sulla Terra - 123 di loro - fanno parte della Corte penale internazionale, ma ci sono eccezioni molto grandi e notevoli, tra cui Russia e Stati Uniti. E, del resto, l'Ucraina. Chi può essere giudicato dal tribunale? Chiunque sia accusato di un crimine nella giurisdizione del tribunale, che include paesi membri della Corte penale internazionale, può essere processato. La corte processa le persone, non i paesi, e si concentra su coloro che hanno maggiori responsabilità: leader e funzionari. Sebbene l'Ucraina non sia un membro del tribunale, ha precedentemente accettato la sua giurisdizione. Putin potrebbe, quindi, teoricamente essere incriminato dal tribunale per aver precedentemente ordinato crimini di guerra in Crimea.

Tuttavia, la Corte penale internazionale non conduce processi in contumacia , quindi dovrebbe essere consegnato dalla Russia o arrestato al di fuori della Russia. Sembra improbabile. Quali reati gestisce il tribunale? La Cpi è pensata per essere un tribunale di "ultima spiaggia" e non intende sostituire il sistema giudiziario di un paese. La corte, che conta 18 giudici che restano in carica nove anni, processa quattro tipi di crimini: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e crimini di guerra.

Che cos'è un crimine di guerra? La Cpi ha definizioni specifiche per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimine di aggressione. In particolare, prendere di mira le popolazioni civili, violare le Convenzioni di Ginevra, prendere di mira specifici gruppi di persone e altro ancora potrebbero essere potenziali crimini di guerra russi. Cosa sono le bombe a grappolo e le bombe a vuoto? Il temuto uso di armi vietate intese a uccidere senza discriminazioni è ciò che la gente sta discutendo ora come un crimine di guerra molto specifico. Con una bomba a grappolo, un missile viene sparato ed esplode a migliaia di metri in aria, rilasciando bombe più piccole che esplodono ciascuna quando cadono a terra.

Amnesty International ha detto che una bomba a grappolo russa è caduta su una scuola materna ucraina . Le "bombe a vuoto", o armi termobariche, aspirano l'ossigeno dall'aria circostante per generare una potente esplosione e una grande onda di pressione che può avere enormi effetti distruttivi. La Russia li aveva usati in precedenza in Cecenia.

La Russia sta usando queste armi? L'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato mercoledì all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che la Russia si stava preparando a utilizzare queste armi . Gli Stati Uniti sono preoccupati che Putin e l'esercito russo diventino più brutali dal momento che l'invasione non sta andando bene come avevano pianificato. Cosa dicono i leader mondiali? Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato lunedì che il prendere di mira aree civili da parte di jet russi è un crimine di guerra. Il presidente Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno entrambi affermato che Putin sembra prendere di mira aree civili.

In che modo la Cpi avvia i procedimenti? I procedimenti giudiziari possono essere avviati in due modi: un governo nazionale o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono deferire i casi alle indagini. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha potere di veto sulle azioni del consiglio. Sono state le richieste di 39 governi nazionali, la maggior parte europei, a dare il via a questa indagine in corso. Cosa indagherà la Cpi in relazione all'Ucraina? Nella sua nuova indagine sui possibili crimini di guerra della Russia, la Cpi ha affermato che esaminerà tutte le azioni in Ucraina dal 2013 ad oggi. La Russia è entrata per la prima volta in Crimea, che fa parte dell'Ucraina, nel 2014.