Putin vieta ai funzionari di alto livello di dimettersi: ecco cosa rischiano. E c'è chi paga per andarsene «in silenzio»

Il Cremlino ha vietato ai funzionari di alto livello di dimettersi durante la guerra in Ucraina. I dissidenti sono minacciati di azioni penali. A riportare la notizia è Important Stories, un sito web russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo.



Quattro fonti hanno raccontato alla testata russo cosa sta succedendo. I testimoni sono: un ex funzionario dell'FSB, Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa, un tecnologo politico che lavora con il governatore di una regione russa e due persone molto vicine ad alti funzionari dell'Amministrazione presidenziale (AP). «So di almeno due casi in cui i governatori hanno cercato di lasciare le loro posizioni, ma non solo sono stati proibiti dal dipartimento di politica interna dell'AP, ma sono stati accennati casi criminali», afferma un ex funzionario FSB.

Anche il testimone vicino di un funzionario dell'AP ha sentito parlare di questo divieto: «Ci sono molte persone disposte a lasciare dopo l'inizio della guerra. Se tutti partono, ci sarà una perdita di controllo». Nell'AP, il desiderio di lasciare il posto è visto come un tradimento, quindi i funzionari sono stati incaricati di «dimostrare l'unità».

In precedenza, diversi ufficiali dell'FSB si sono lamentati con Vazhnyye Storiya di non potersi dimettere a causa dell'annuncio di mobilitazione di Putin.

Secondo un decreto presidenziale, i funzionari a contratto (che comprendono la maggior parte dei dipendenti dell'FSB) non possono dimettersi nemmeno dopo la scadenza del contratto.

Tuttavia, non era noto in precedenza che il divieto si applica anche ai dipendenti pubblici. Gli interlocutori di Important Stories sottolineano: il divieto di licenziamento è informale e illegale, quindi possono esserci delle eccezioni - ad esempio, per motivi di salute o per motivi di corruzione: «Molte persone sono ora disposte a pagare cifre importanti per avere la possibilità di andarsene in silenzio, senza farsi notare» spiega la fonte di Important Stories.