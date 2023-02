Guerra Ucraina, perché Putin vuole vincere sul campo e lo stato delle truppe

Guerra Ucraina - Vincere sul campo, con i missili e con gli uomini "boots on the ground". Questo è l'intedimento di Vladimir Putin. Ad un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina la leadership moscovita non dà segnali di voler aprire ad una soluzione negoziale del conflitto ma punta invece «a concludere le ostilità sul campo di battaglia ottenendo una posizione di vantaggio da cui poi poter dettare i termini di un eventuale futuro accordo».

Questa l'analisi di Bruno Kahl, capo del Bnd, l'intelligence tedesca per l'estero, citato dai media di Rnd, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mosca, ha aggiunto, è in grado di inviare ancora molti soldati al fronte: dei 300mila mobilitati lo scorso autunno, una parte è ancora impegnata nell'addestramento, una parte è stata inviata a combattere. La Russia ha «un ulteriore potenziale di mobilitazione» anche di «un milione di persone se questo venisse considerato necessario al Cremlino».

Malgrado il vantaggio russo, l'Ucraina è ancora in grado di difendersi contro le forze di Mosca in maniera molto efficace. «Ma sul lungo periodo diventa una lotta difficile e potrà concludersi con un successo da parte ucraina se l'Occidente darà un appoggio continuo». Quanto alla situazione sul terreno, si tratta, per Kahl, di una guerra di trincea, «una guerra crudele, brutale, di attrito».

La Russia è ancora in grado di mandare al fronte coscritti?

Ma c'è un elemento dal quale non si può prescindere per la vittoria: i soldati russi. Quando c'è stata la mobilitazione per avviare "l'operazione militare speciale" in Ucraina a molti soldati mandati al fronte fu detto che avrebbero partecipato a esercitazioni di routine. Poi si sono invece trovati a combattere una guerra in Ucraina. Soldati di leva appena addestrati. Civili con condizioni mediche che avrebbero dovuto escluderli dal servizio militare sono stati richiamati e messi in uniforme. Agli uomini mobilitati per il servizio di guerra è stato detto di portare con sé le proprie forniture mediche a causa delle gravi carenze al fronte.

Consenso e guerra

Un sondaggio condotto nel novembre 2022 dal Levada Center, il più accreditato centro studi del Paese, ha rivelato che il 49% dei russi intervistati concordava sul fatto che «ogni vero uomo dovrebbe servire nell'esercito». Bisogna ricordare che in Russia è illegale protestare contro la guerra in Ucraina o "screditare" l'esercito. Tuttavia, il Centro Levada conduce questo sondaggio regolarmente dal 1997 e i risultati sono straordinariamente stabili. Putin gode ancora di ampio consenso in Russia.

Un'altra rilevazione più recente del Levada, a gennaio, ha registrato un leggero incremento di coloro che sostengono l'operazione militare, arrivati al 75% della popolazione (il 45% più convintamente, il 30% in modo più tiepido). Il 71% afferma che alla fine vincerà la Russia, anche se il conflitto sarà lungo. Ma a colpire è il sostanziale disinteresse per quello che avviene. Solo il 22% dichiara di seguire «molto da vicino» il conflitto, un altro 35% dice di seguirlo «abbastanza da vicino».

A un anno dall'inizio di un'operazione militare che Mosca si aspettava di vincere facilmente, duneue, ci sono segni crescenti di rabbia, frustrazione e resistenza da parte dei soldati russi. Gli stessi con i quali Putin pensa di poter vincere sul campo la guerra in Ucraina.

