Putin detta le condizioni per la pace in Ucraina: «Ritiro da 4 regioni e rinuncia adesione alla Nato». Kiev: «Una farsa»

Proposta di pace da parte del presidente russo Vladimir Putin, che ha lanciato un severo monito riguardo l'attuale situazione geopolitca, attribuendo la responsabilità delle tensioni all'egoismo e all'arroganza degli Stati occidentali. In un incontro con la leadership del ministero degli Esteri russo, Putin ha dettato le condizioni per un possibile cessate il fuoco permanente in Ucraina, affermando che la sua è una «reale proposta di pace» che mira raggiungere la fine del conflitto e non semplicemente il suo congelamento. Pronta la risposta di Kiev, che ha definito le parole di Putin come una “farsa”.

Le condizioni

Putin ha espresso la disponibilità della Russia a un cessate il fuoco e all'avvio di negoziati, a condizione che le truppe ucraine si ritirino completamente dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e che Kiev si impegni a non aderire alla Nato. Ha poi descritto l'accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina, firmato durante il G7 dal presidente americano Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky, come «un bluff».

Secondo Putin, quell'accordo «non vale nulla» ed è soltanto propaganda.

Il leader del Cremlino ha dichiarato che la Russia sta facendo una proposta reale di pace, mirata alla cessazione totale del conflitto e non al suo congelamento. Ha esortato a voltare la tragica pagina della storia e ripristinare gradualmente le relazioni con l'Ucraina e l'Europa. Tuttavia, ha avvertito che se l'Occidente e l'Ucraina rifiuteranno questa proposta, si assumeranno la «responsabilità della continuazione dello spargimento di sangue».

L'occasione persa (secondo Putin)

Il presidente russo sostiene che nel marzo del 2022, all'inizio dell'aggressione militare del Cremlino contro l'Ucraina, parlando con «un politico occidentale», non avesse «escluso di mantenere la sovranità ucraina» sulle regioni di Kherson e Zaporizhzhia (ora in parte occupate dalle truppe di Mosca), ma «a condizione che la Russia avesse un corridoio terrestre stabile verso la Crimea». Lo riporta l'agenzia Interfax. «Kiev avrebbe dovuto garantire la cosiddetta servitù, il diritto legale d'accesso della Russia alla penisola di Crimea attraverso le regioni di Kherson e Zaporizhzhia», ha dichiarato Putin. La Russia si è di fatto annessa la Crimea nel 2014 con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento e un controverso referendum.

I rapporti con l'Occidente

Il leader del Cremlino ha osservato un peggioramento delle relazioni tra la Russia e alcuni Paesi europei, rigettando come «insensate» le accuse rivolte a Mosca di voler attaccare l'Europa. Ha definito queste accuse come mere speculazioni, finalizzate a giustificare una corsa agli armamenti. Secondo il leader russo, il mondo è «inammissibilmente vicino al punto di non ritorno» e rischia una «tragedia» a causa dell'egoismo e dell'arroganza degli Stati occidentali, i quali parlano di infliggere una sconfitta strategica alla Russia senza considerare il suo vasto arsenale nucleare. Nel corso dell'incontro, Putin ha sostenuto che il pericolo per l'Europa non proviene dalla Russia, ma dagli Stati Uniti, affermando che l'Europa potrà salvarsi solo attraverso buoni rapporti con Mosca.

L'accordo con Kiev al G7

Un altro tema affrontato da Putin è stato il congelamento dei capitali russi in Occidente, che ha definito come «un furto» che non rimarrà impunito. Il riferimento è chiaramente all'accordo, raggiunto durante il summit del G7 in Puglia, che prevede l'uso dei beni russi congelati per sostenere l'Ucraina per un valore di 50 miliardi di dollari. Putin ha promesso di reagire a questo accordo politico, sottolineando che, nonostante gli sforzi per abbellire la situazione, «il furto resta un furto».

La risposta dell'Ucraina

«Non ci sono nuove 'proposte di pace' dalla Russia». Lo afferma su X il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando le condizioni proposte dal presidente russo Vladimir Putin per negoziare la fine della guerra. «Naturalmente non vi è alcuna novità, nessuna reale proposta di pace e nessun desiderio di porre fine alla guerra. Ma c'è il desiderio di non pagare per questa guerra e di continuarla in nuove forme. È tutta una farsa. Perciò - ancora una volta - liberatevi delle illusioni e smettetela di prendere sul serio le 'proposte della Russia' che offendono il buon senso», ha dichiarato. «L'entità Putin ha espresso solo lo 'standard dell'aggressore', che è già stato ascoltato molte volte», ha sottolineato Podolyak. «Il suo contenuto è piuttosto specifico, altamente offensivo per il diritto internazionale e parla in modo assolutamente eloquente dell'incapacità dell'attuale leadership russa di valutare adeguatamente la realtà. Punto per punto, la «proposta della Rf (Federazione russa)" si presenta così: 1) Dateci i vostri territori; 2) Rinunciate alla vostra sovranità e soggettività; 3) Rimanete senza protezione (nessuna appartenenza ad alleanze); 4) Togliere (insieme ai Paesi occidentali) tutte le sanzioni in toto e immediatamente in modo da poter riempire la nostra economia militarizzata e fare maggiori investimenti in provocazioni informative in tutto il mondo. La cosa più importante è il punto 5) Risolviamo urgentemente il 'non fallimento della Russia' a spese dell'Ucraina», ha affermato il consigliere ucraino.