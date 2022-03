Putin, il capo delle forze armate britanniche: «Ha già perso, ha commesso errori catastrofici»

Vladimir Putin? «Ha già perso la guerra in Ucraina - ed è più debole di un mese fa». Parola dell'ammiraglio Tony Radakin, il capo delle forze armate britanniche. Una analisi che arriva nei giorni in cui circolano sempre più insistenti le voci (e in alcuni casi le prove) di truppe russe demoralizzate che stanno iniziando a rifiutare gli ordini superiori e sabotando il proprio equipaggiamento.

Putin: da domani niente gas a chi non paga in rubli

«Putin ha già perso, ​si è danneggiato con errori catastrofici»

Radakin, capo di stato maggiore della Difesa britannica, è convinto che lo "Zar" abbia «sopravvalutato il potere dei suoi militari» visto anche che l'invasione si è scontrata con una feroce resistenza ucraina. Definisce la posizione di Putin «ridimensionata» anche in virtù di una «serie di giudizi errati catastrofici». Un esempio, ha detto, è stata la decisione «folle» di non dire ai membri delle sue forze armate che avrebbero invaso.

La coesione della Nato

Per l'ammiraglio, inoltre, le azioni di Putin sono servite solo a dimostrare «l'unità e la coesione tra le nazioni libere del mondo» e mostrano che l'Ucraina, a differenza della Russia, è sostenuta da «veri amici».

«Le immagini che arrivano da Mariupol e altrove - ha detto Radakin - sono orribili e le prossime settimane continueranno a essere molto difficili. Ma in molti modi, Putin ha già perso. Lungi dall'essere il manipolatore lungimirante degli eventi che vorrebbe farci credere, si è auto-danneggiato attraverso una serie di giudizi errati catastrofici»

Netto il giudizio del leader delle forze armate britanniche: «Come tutti i leader autoritari, Putin si è lasciato ingannare sulle proprie forze, inclusa quelle delle forze armate russe. E non è riuscito a prevedere l'unità e la coesione che esiste tra le nazioni libere del mondo».

Ammutinamento tra i russi?

Alla domanda se fosse in atto un ammutinamento nell'esercito russo e quanto possa essere diffuso, il capo di stato maggiore della Difesa ha detto: «Ammutinamento è una parola forte, ma penso che non sorprende che stiamo assistendo a inquietudine a tutti i livelli all'interno delle forze armate russe forze. Ma quanto sia consistente, dobbiamo ancora aspettare e vedere».