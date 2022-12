Quando si pensa a un dopo Putin ciclicamente torna la teoria dei bunker, della fitta rete di rifugi sotterranei di cui il presidente russo disporrebbe per poter sparire. Tunnel multipli e collegati fra loro da Mosca agli Urali. Bunker e rifugi per i funzionari sovietici esistevano già, ma ora la protezione underground si sarebbe estesa di molto. Ne torna a parlare Ukrainska Pravda, organo ucraino. Si cita il giornalista Oleg Roldugin del settimanale Sobesednik (L'Interlocutore) che a sua volta parla di scavatori che avrebbero descritto tunnel profondi fino a 200 metri sottoterra. Quando, per sbaglio, hanno incrociato e trovato questi tunnel sono stati condannati a pene detentive o a periodi di libertà vigilata.

Secondo Roldugin, Putin avrebbe due sistemi di bunker, tra cui quelli ufficiali e quelli non ufficiali. Il sistema di bunker "ufficiale" è di competenza della Direzione principale per i programmi speciali del presidente russo, un organo di sicurezza ufficiale separato che è soggetto direttamente al presidente. Roldugin sostiene che gli stessi operai edili che costruiscono i bunker ufficiali e i tunnel sotto il palazzo di Putin a Gelendzhik costruiscano anche rifugi privati per il presidente.

Sempre secondo la ricostruzione di Roldugin, i bunker si estendono su più livelli e ospitano anche degli ascensori per muoversi sui diversi piani.

Dove sono i bunker di Putin?

Il giornalista dà per certo che siano sotto il centro di Mosca. Secondo lui il noto sistema Metro-2 collega gli edifici governativi di Mosca (principalmente il Cremlino) con i bunker della capitale, oltre che delle città di Balashikha, Chekhov e Kaluga. Sobesednik ha scoperto uno degli ingressi segreti del tunnel vicino a Michurinsky Avenue a Mosca.

I giornalisti hanno riferito che nella capitale della Federazione Russa esistono decine di strutture di questo tipo in diverse località: Luchnikov Lane (non lontano da Piazza Lubyanka, sede del quartier generale e della prigione dell'FSB), Krestovozdvizhensky Lane (vicino al Ministero della Difesa) e Taganka (vicino al bunker di Stalin). Molti di essi si concentrano anche intorno all'ex terreno incolto che gli scavatori chiamano Ramenki-43, affermando che in quel sito c'è un'intera città sotterranea collegata al Cremlino da tunnel. Inoltre, ci sono rifugi sotterranei sotto il palazzo di Putin nella città di Gelendzhik. Poi parlano di un altro bunker sul Monte Yamantau, in una città ben nascosta degli Urali chiamata Mezhgorye; si trova a sud di Ekaterinburg e da qualche parte tra Magnitogorsk e Ufa.

Mezhgorye unisce due insediamenti militari, Beloretsk-15 e Beloretsk-16, situati a 20 chilometri l'uno dall'altro. In generale, vi abitano circa 15.000 persone. Anche i locali possono entrare in città solo con permessi speciali. I giornalisti hanno sottolineato che ultimamente si sono intensificati i lavori sul Monte Yamantau. Si stanno spendendo molti soldi. Gli aerei russi hanno imposto una no-fly zone sopra la montagna, ed è difficile arrivarci a piedi.

​Gli Urali sono una lunga catena montuosa che attraversa la Russia da nord a sud e termina appena a nord del confine con il Kazakistan. L'infrastruttura militare del Monte Yamantau è stata vista in costruzione in immagini satellitari nel 1995, ma la Russia si è rifiutata di spiegare cosa stesse costruendo quando gli Stati Uniti l'hanno interrogata. Ci sono dei bunker? O uno degli snodi principali di questa rete di rifugi? «Non sarebbe sorprendente se la Russia avesse una struttura del genere, proprio come gli Stati Uniti, e le montagne sono un luogo logico dove collocarle», ha dichiarato a Newsweek Seth Baum, direttore esecutivo del Global Catastrophic Risk Institute.

Durante la Guerra Fredda, un'enorme base nucleare statunitense è stata segretamente sepolta sotto la Groenlandia, fino al Circolo Polare Artico, nell'ambito del cosiddetto Progetto Iceworm. Gli analisti e gli osservatori sono convinti che lo stesso abbia fatto la Russia con bunker e rifugi negli Urali, risalenti alla Guerra Fredda e alla Seconda Guerra Mondiale, rendendoli un luogo logico per il rifugio di Putin. Il presidente russo ha accesso a un'enorme infrastruttura di bunker nucleari e strutture militari risalenti alla Guerra Fredda.

Project Iceworm was the code name for a top secret United States Army program during the Cold War to build a network of mobile nuclear missile launch sites under the Greenland ice sheet. https://t.co/GFMIBYCy8J pic.twitter.com/HiKEkI38Yy — Cory Doctorow @pluralistic@mamot.fr (@doctorow) February 4, 2019

«È probabile che gli Urali siano uno di questi luoghi e che queste montagne in particolare abbiano svolto a lungo un ruolo geopolitico strategico per la Russia, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando l'industria fu trasferita a est degli Urali dalle zone occidentali dell'Unione Sovietica durante l'Operazione Barbarossa. In effetti, la regione degli Urali ha ospitato anche il disastro di Kyshtym del 1957, che è stato il terzo peggior incidente nucleare al mondo (dopo Fukushima e Chernobyl)», ha dichiarato a Newsweek Thom Davies, professore associato di geografia presso l'Università di Nottingham nel Regno Unito. Il disastro di Kyshtym si verificò il 29 settembre 1957 in un sito di produzione di plutonio per armi nucleari chiamato Mayak. Un serbatoio sotterraneo di scorie nucleari liquide esplose, contaminando 20.000 miglia quadrate di territorio abitato da almeno 270.000 persone. L'evento fu insabbiato dal governo sovietico, e fino agli anni '80 poche persone in Russia erano a conoscenza del disastro.

60years after the #Mayak disaster, radiation exposure continues. This is the real cost of Rosatom's nuclear projects https://t.co/eS9GiCiCt3 pic.twitter.com/zqjMCjpPjW — Greenpeace (@Greenpeace) September 26, 2017

«Se Putin ha paura di qualcosa, probabilmente non è la guerra nucleare. Dopo tutto, è l'unica persona che potrebbe attivare la catena di eventi che porterebbe a un conflitto nucleare e, sebbene l'abbia minacciato pubblicamente (a settembre dopo l'annessione di quattro regioni dell'Ucraina), un evento atomico di questo tipo rimane incredibilmente improbabile. Ciò che il presidente russo teme di più - e lo teme da anni - è una rivolta popolare contro la sua leadership all'interno della Russia, come è avvenuto in altri Paesi ex-sovietici negli ultimi decenni», dice Davies.

Evitare una rivolta in stile Primavera araba, o qualcosa come la "Rivoluzione delle rose" in Georgia nel 2003, la "Rivoluzione arancione" in Ucraina nel 2005 o la "Rivoluzione dei tulipani" in Kirghizistan nel 2005, è più probabile per motivare dove si nasconde, ha detto Davies. Per questo motivo, probabilmente ha in mente molti luoghi sicuri lontani dalle grandi popolazioni, e le catene montuose isolate, come gli Urali, sono le migliori. In effetti, secondo Davies, le voci di un bunker nucleare segreto potrebbero far sembrare Putin più propenso a premere il grilletto di una guerra nucleare, e quindi essere percepito come più potente sulla scena mondiale. «Le notizie secondo cui Vladimir Putin si troverebbe in un bunker hanno un utile scopo "geopolitico" per lui; è nel suo interesse che i membri della NATO "pensino" che possa davvero usare le armi nucleari, e niente lo dice più chiaramente del fatto che sia seduto in un bunker», ha detto ancora Davies.

Putin continua la sua invasione dell'Ucraina nonostante la condanna internazionale. Dal 10 novembre, le sue forze si sono ritirate dalla città di Kherson, strategicamente importante, nel sud dell'Ucraina. Nonostante Putin abbia recentemente parlato di guerra nucleare, il 2 novembre la Russia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta».