Dove si trova Vladimir Putin? Aldilà delle brevi apparizioni, dai messaggi video allo "show" al Luzhniki Stadium, non è chiaro da dove lo Zar stia conducendo le tappe dell'invasione all'Ucraina lanciato lo scorso 24 febbraio. Secondo quanto sta emergendo in queste ore sembra che il presidente russo, insieme ai suoi più fidati collaboratori del Cremlino, si stia nascondendo in un bunker nucleare top secret. Per gli esperti questa scelta potrebbe rappresentare un segnale allarmante che la guerra sia sul punto di intensificarsi.

Putin e i suoi amici in un bunker? Le prove

Le prove a sostegno di questa tesi sarebbero i movimenti degli aerei usati dagli alti funzionari di Mosca che mostrano come Putin potrebbe trovarsi in un nascondiglio vicino a Surgut, nella Siberia occidentale. Secondo il giornalista investigativo Christo Grozev, il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu - misteriosamente assente da diverse settimane suscitando voci sulla sua salute (si è parlato anche di un presunto infarto) - si crede sia nascosto in un bunker vicino a Ufa negli Urali, 725 miglia a est di Mosca. Questa teoria è supportata dalla recente visita della figlia Ksenia Shoigu, 31 anni, proprio a Ufa. Lì è stata fotografata e sarebbe rimasta per ucirca tre giorni dal 22 marzo.

L'allarme di un attacco nucleare

L'uso dei bunker di alta sicurezza - se confermato - oltre a garantire la sicurezza dello Zar da attacchi interni al Cremlino, suggerisce (e allarma) che Putin potrebbe prepararsi a dispiegare armi nucleari. Grozev - che ha collegamenti con l'agenzia investigativa britannica Bellingcat - ha dichiarato: «Sono assolutamente sicuro che Shoigu sia in un bunker». «Seguendo i movimenti del suo aereo, vediamo voli molto frequenti in direzione di Ufa. In quella regione sono presente diversi bunker protetti», ha aggiunto. In un'intervista al canale Ukraine-24, il giornalista ha dichiarato che «se la strategia di guerra del Cremlino presuppone un attacco nucleare come ha detto lo stesso Peskov alla CNN un paio di giorni fa, allora non ci può essere un'altra versione». Se dovesse arrivare la decisione su un potenziale attacco nucleare, i vertici del Cremlino non potrebbero nascondersi successivamente, ma devono trovarsi al sicuro in anticipo», ha aggiunto.

Il bunker di Putin

Sarebbe diversa invece la località scelta da Putin: «Molto probabilmente è altrove, perché stiamo vedendo altri voli, e sono più riservati di quelli diretti a Ufa - ha spiegato Grozev - Questi sono aerei statali e disattivano i loro transponder da qualche parte intorno a Surgut». Surgut è la capitale petrolifera della Russia e si trova a circa 1.800 miglia a nord-est di Mosca. In precedenza si era parlato della presenza dei famigliari di Putin in un bunker sui monti Altai, a circa 1.100 miglia a sud-est di Surgut e 2.360 miglia a est di Mosca. Grozev ha inoltre suggerito che il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, stia operando da un bunker.