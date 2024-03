Russia, il paradosso delle bombe plananti: centinaia di attacchi al giorno malgrado le perdite record. Perchè potrebbero cambiare le sorti della guerra

Secondo Kiev sono stati più di una dozzina gli aerei russi abbattuti nel corso dell'ultimo mese di guerra. Ma, sottolinea un report dell'Institute for the study of war, la Russia starebbe continuando, malgrado le perdite, a usare l'aviazione in modo massiccio per bombardare gli obiettivi ucraini.

In soldoni, secondo l'Isw, la valutazione russa è la seguente: i benefici sono maggiori dei costi.

L'uso massiccio dell'aviazione russa

Secondo l'Isw la frequenza di missioni aeree russe sul territorio ucraino resta alta, il che dimostra che «vengono tollerati i rischi probabilmente perché il comando russo «ha deciso che gli effetti positivi generati da queste operazioni aeree sono superiori ai costi». Malgrado la dozzina di mezzi abbattuti nell'ultimo mese, uno dei dati più significativi dall'inizio della guerra, gli aerei russi stanno «continuando a colpire in modo massiccio con bombe plananti». Gli aerei Su-34 russi, scortati dagli Su-35, hanno portato a termine più di cento uscite al giorno.

La conquista di Avdiivka

Proprio grazie alla maggiore aggressività dell'aviazione, la Russia è riuscita a portare ad avanzare sul territorio ucraino, portando a casa risultati degni di nota, sottolinea il New York Times. Sarebbero stati determinanti nella conquista di Avdiivka, e i risultati potrebbero riprodursi anche altrove. Il caso di Avdiivka, infatti, è la prima occasione in cui la Russia sarebbe riuscita a imporsi nei cieli ucraini.

Le controindicazioni

Proprio l'utilizzo delle bombe plananti, spiega l'Isw, darebbe però un vantaggio a Kiev: per lanciarle, infatti, i jet russi devono volare più in alto, dando agli ucraini più tempo per individuarli e abbatterli. Ed è qui che entra in gioco però il problema munizioni al quale è stata imputata la sconfitta di Avdiivka: se l'Ucraina rimane a corto l'aviazione russa presto potrà prevalere indisturbata nei cieli. Il che potrebbe avere effetti talmente devastanti da cambiare le sorti della guerra.