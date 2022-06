Putin «potrebbe usare la bomba atomica». L'allarme degli 007 americani: «Da Mosca dobbiamo aspettarci di tutto»

A inizio guerra era una minaccia che aveva allarmato il mondo intero. Con il passare delle settimane, però, la paura che Putin potesse lanciare un attacco nucleare è andato attenuandosi. Non del tutto, però, almeno stando a sentire la numero uno dell'Intelligence Usa, Avril Haines, che è intervenuta ad una conferenza del dipartimento del Commercio. Già, perché secondo gli Stati Uniti, col prolungarsi della guerra in Ucraina è possibile che la Russia usi le armi nucleari. Per l'intelligence dopo quattro mesi di conflitto, Mosca ci metterà anni a ricostruire le sue forze. E «in questo lasso di tempo è possibile che le forze di Vladimir Putin facciano affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, i ricatti energetici o le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale», ha spiegato la numero uno dell'intelligence.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Armi nucleari al confine con la Polonia, la minaccia di Putin a... MONDO Russia, le truppe di Putin di latta e il vertice Nato: più di... LA STORIA Putin e i «soldati russi di latta, sono incapaci di... LA TENSIONE Putin, Johnson attacca: «Fosse stato donna non avrebbe fatto la... L'ATTACCO Terza guerra mondiale, Medvedev: «Inevitabile se la Nato...

I tre possibili scenari

Haines ha affermato che a questo punto del conflitto le agenzie di intelligence Usa vedono tre possibili scenari: il più probabile è quello in cui il conflitto si protrae e le forze russe continuino a compiere piccoli progressi senza sfondare. Il secondo che le forze di Mosca riescano a prevalere, il terzo che l'Ucraina stabilizzi le linee del fronte ottenendo piccoli guadagni. La priorità di Putin adesso, ha spiegato ancora la numero uno dell'intelligence americana, è «progredire nel Donbass e sconfiggere le forze ucraine, un'operazione che secondo Mosca porterà al crollo della resistenza interna».