Putin, il bluff della Bielorussia spiegato dal capo dell'intelligence ucraino: «Così Mosca vuole ingannare Kiev»

Le possibilità di un'invasione russa dell'Ucraina dal fronte della Bielorussia sono bassissime. E quindi, quella di Putin e del Cremlino, sarebbe solo un'opera «di disinformazione per ingannare Kiev». Lo ha spiegato in una lunga intervista al New York Times il direttore dell'agenzia di intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov: Mosca starebbe cercando di convincere le forze di Kiev a deviare i soldati dalla zona sud-est a quella a nord. «Ma sono solo finte manovre che hanno l'obiettivo di confondere», ha spiegato.

Per settimane, la Russia ha rafforzato le sue basi militari in Bielorussia con coscritti e ha spostato le truppe, sollevando preoccupazioni che potrebbe pianificare una seconda invasione dell'Ucraina dal nord. Sebbene la minaccia di una nuova invasione russa dal confine settentrionale dell'Ucraina con la Bielorussia non sia imminente, ha affermato Budanov, non può ancora essere esclusa. «Sarebbe sbagliato scartare questa possibilità ma anche sbagliato dire che abbiamo dati che confermano che esiste». Tuttavia, i rischi a lungo termine permangono e altri funzionari ucraini hanno sottolineato in una serie di interviste all'inizio di questo mese il rischio di un'escalation durante l'inverno.

L'analisi dell'intelligence: nessuna delle truppe russe in formazioni d'assalto

Ma i commenti di Budanov sono stati i più concreti finora nello specificare che nessuna intelligence ora indica una minaccia imminente dalla Bielorussia. «Nessuna delle truppe russe è schierata in formazioni d'assalto». I campi di addestramento per i soldati russi sono pieni di civili appena mobilitati che, dopo aver completato l'addestramento, vengono inviati a combattere nella regione del Donbass nell'Ucraina orientale. «I siti di addestramento mancano di veicoli corazzati sufficienti e funzionanti meccanicamente per organizzare un attacco», ha detto Budanov. «L'esercito russo ha cercato di lanciare allarmi nell'esercito ucraino caricando soldati sui treni che si dirigono verso il confine della Bielorussia con l'Ucraina», ha spiegato. L'Unione Sovietica impiegò tattiche simili durante la seconda guerra mondiale, inviando soldati in inutili viaggi in treno per imitare attacchi o ritirate. In Bielorussia, un treno carico di soldati russi si è fermato di recente per mezza giornata vicino al confine con l'Ucraina, poi è tornato con tutti i soldati a bordo. Tanto che Budanov ha definito questa mossa una «giostra».