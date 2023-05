Attentato a Putin, droni ucraini attaccano il Cremlino. «Lanciato da partigiani russi». Cosa sappiamo

Attentato a Putin. Cosa sappiamo? La Russia ha dichiarato di aver sventato un attacco da parte di un paio di droni contro la residenza del Presidente russo al Cremlino, a Mosca, martedì sera, attribuendo la responsabilità del tentativo all'Ucraina.

I droni sono stati disattivati e si sono schiantati sul Cremlino senza causare feriti o danni, ha dichiarato il Cremlino in un comunicato. Putin è rimasto illeso. "Consideriamo queste azioni come un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del presidente", ha dichiarato. Il Cremlino non ha fornito alcuna prova dell'attacco e l'Ucraina non ha commentato finora.

BREAKING: Russia says shot down two drones launched by Ukraine and accused Kyiv of attempting to kill Russian President Vladimir Putin - Locals nearby posted alleged video overnight of the apparent aftermath pic.twitter.com/K0UcXIFs9G

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 3, 2023