Prof producono droghe nel laboratorio dell'università come nel film "Smetto quando voglio": arrestati

di Giampiero Valenza

Proprio come nel film “”, i prof sfruttano le loro competenze scientifiche per mettersi a preparare droga. Nel film c'era una banda di docenti pronti a fare una smart drug. In questo caso, invece, due professori di chimica dell', negli Stati Uniti d'America , sono stati arrestati con l'accusa di aver prodottonel laboratorio delladi. In manette sono finiti Terry David Bateman, di 45 anni, e Bradley Allen Rowland, di 40.Secondo quanto si legge sull’edizione on line della rivista, il centro scientifico dell'università era stato chiuso l'8 ottobre a causa di uno strano odore chimico. I test iniziali avevano indicato che c'era un'elevata presenza di benzilcloruro, un composto che può essere utilizzato per aiutare a produrre metanfetamina in laboratorio. L'ufficio dello sceriffo della contea di Clark, che era stato contattato per vederci chiaro nella vicenda, ha arrestato i due, accusati di aver creato la droga sintetica.L'edificio è stato riaperto solo il 29 ottobre, dopo che altri test avevano rilevato come si potessero riprendere normalmente le attività.