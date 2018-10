Professoressa ubriaca fa sesso in aereo con uno studente 16enne e resta incinta

Physics teacher Eleanor Wilson had drunk sex with pupil in plane toilets | #InflightBlowjob #EleanorWilson https://t.co/qzHgvrcfF8 — Kwaku Antwi-Boasiako (@ABKwaku) 29 luglio 2017

, un'insegnante inglese di, è accusata di aver avuto un rapporto sessuale con uno studentesul volo di ritorno da un viaggio scolastico. I fatti risalgono al 2015, ma il processo si sta tenendo in questi giorni presso il tribunale di Bristol. La donna, inoltre, dopo il rapporto sessuale, avrebbe anche confessato al ragazzo di essere rimasta incinta e di aver abortito.Secondo l'accusa, l'insegnante avrebbe approfittato dello studente mentre si trovavano sul volo che li riportava dallo Swaziland - in Africa - fino a Londra. Trattandosi di un viaggio molto lungo, sull'aereo hanno cominciato tutti a bere alcolici, alzando forse un po' troppo il gomito. La Wilson, che durante tutta la permanenza in Africa della classe aveva flirtato con il 16enne, avrebbe indotto il giovane ad andare nella toilette dell'aereo con lei, dove si sarebbe consumato il rapporto. La relazione fra i due sarebbe proseguita anche dopo la gita e ci sarebbero stati altri incontri sessuali.La storia è tuttavia venuta fuori solo diverso tempo dopo, quando un altro studente - venuto a conoscenza dell'accaduto - ha ricattato l'insegnante via mail. Non riuscendo più a gestire da sola la situazione, a febbraio 2016 la Wilson ha raccontato tutto ai suoi superiori e da lì sono partite le indagini. L'insegnante è attualmente sotto processo.