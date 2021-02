Principe William, il ruolo che potrebbe prendere al posto del fratello Harry dopo la 'Megxit'

Una delle prime domande che in molti, non solo a Corte, si sono posti dopo la 'Megxit' è stata: chi prenderà il posto del principe Harry nei diversi ruoli istituzionali e da testimonial ricoperti fin qui? In un caso specifico, sembra proprio che sarà il fratello maggiore, William, a 'ereditare' un particolare titolo.

Il principe Harry, fino all'anno scorso, era stato il testimonial della Coppa del Mondo di rugby, essendo anche un grandissimo appassionato di quella disciplina sportiva. Ora che il secondogenito di Carlo e Diana è uscito di scena, lasciando il Regno Unito per trasferirsi con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie negli Stati Uniti, il presidente della Rugby League, Simon Johnson, ha auspicato che quel ruolo possa passare nelle mani del principe William. Lo riporta anche il Telegraph.

Al momento, fa sapere Buckingham Palace, il ruolo istituzionale nella Federazione inglese di rugby è passato da Harry alla regina Elisabetta. Si tratta però di un passaggio di consegne 'ad interim': tra i favoriti per l'assunzione dell'incarico ci sono proprio William e sua zia, la principessa Anna. Alla luce dell'auspicio di Simon Johnson, tuttavia, appare quasi scontato che il nuovo testimonial della Federrugby e del Mondiale possa essere il primogenito di Carlo e Diana.

